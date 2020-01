Třinecký útočník Hrňa doufá, že se střelecky odšpuntoval

Proč se mu v této sezoně střelecky nedaří, netuší. „Vůbec nevím, čím to je,“ řekl útočník, který v minulé sezoně dal 16 branek. „Ze začátku to může být smůla, ale pak se to nabalí na hlavu a ta dělá hodně.“

Co musí dělat pro to, aby se střelecky více prosadil? „Furt tomu jít naproti,“ odpověděl. „Makat, makat, dřít v posilovně. Na ledě si přidávat, pořád chodit do střelby a doufat, že se to zlomí. Podařilo se mi teď dát gól z normální střely, ale když vám to nejde, musíte doufat, že vás puk trefí třeba do zadku a skončí v bráně. Snad se to teď odšpuntuje.“

Erik Hrňa střeleckou smůlu nemohl protrhnout, ani když chodil na přesilovky. Nyní ho z nich vytlačila nová třinecká posila Wojtek Wolski. A z prostoru, kde na střelu obvykle číhal Hrňa, Wolski dal Olomouci v početní převaze gól.

„Wojtek má parádní střelu a má za sebou toho strašně moc, takže nás trenéři teď na přesilovky prohodili,“ uvedl Erik Hrňa. „Ale uvidíme, jak to bude dál. Když zase začnu dávat góly, tak věřím, že si svoje místo zase najdu.“

Oceláři dnes hrají od 18.00 v Pardubicích a v neděli od 15.00 hostí Liberec.