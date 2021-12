Třinecký Hrňa po výhře nad Kladnem: Po těch tyčkách, jsem už raději nabíjel

Varaďa svůj odchod nechce rozdmýchávat Trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa. Také po utkání s Kladnem se novináři ptali třineckého trenéra Václava Varadi na jeho možný odchod z klubu po této sezoně, který oznámil začátkem týdne. Co odpověděl? „Chtěl bych říci, že jsem hrozně rád, že jsme vyhráli a přeji vám všem, aby se vám v příštím roce dařilo. Ať jste šťastni a spokojeni,“ uvedl Varaďa. „Už jsem se k tomu dostatečně vyjádřil a necítím potřebu to dál rozdmýchávat. Čekám na příjezd majitele a potom budeme řešit podrobnosti.“ Tuší aspoň, jaké jeho oznámení má vliv na hráče? „To je potřeba zeptat se jich samotných, jak cítí tu situaci. Jsou to dospělí hráči, není tam nikdo pod osmnáct,“ řekl Václav Varaďa. „Všichni jsou zodpovědní za svá slova. Pokud budou cítit a mít potřebu se vyjádřit, tak se vyjádří. Jako hráč, co si za své kariéry vzpomínám, se nikdy nestalo, aby kouč přišel a řekl, že skončí. Nevím, jak to vnímají kluci. Sám nemohu říci, jak jsem to vnímal, protože jsem to nezažil.“ Za hráče hovořil jeden z nejzkušenějších třineckých hokejistů Erik Hrňa. „Nekomentoval bych to. Je to čerstvé. Neřešil bych to, nerozebíral,“ prohlásil. „My jsme profíci a hrajeme na ledě. Musíme se s tím popasovat.