Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

  12:17
Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov generálního manažera Erika Fürsta lze ale před startem extraligy příští středu na ledě Třince cítit opatrnost i nervozitu. Třeba když si sám protiřečí u tématu, zda je obava ze síly rostoucích prvoligistů na místě, či není.

Erik Fürst, generální manažer HC Olomouc. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Jaké jsou ambice týmu po tom, co si Olomouc v minulé sezoně zkusila ten nejhorší scénář?
Ve zkratce – nikdo to nechce zopakovat. Nic příjemné to není a nebylo. Pro nikoho z nás. Nechceme se ale vracet k tomu, co se stalo, co bylo. Je lepší dívat se před sebe. Kluci to odpracovali, všichni do jednoho. Jak trenéři, tak i hráči. Tým je připravený, zároveň si však uvědomujeme, že někdo na konci sezony poslední být musí. Uděláme vše pro to, abychom to nebyli my.

Konkrétní cíl jde tedy pojmenovat?
Zůstává stejný, jako v několika posledních sezonách, tedy dostat se do předkola play off a poté jít co nejdál.

Jak se bojuje s rolí malého týmu v obklopení movitějších a ambiciózních Pardubic, Brna, Sparty a mnoha dalších?
Nevím, jestli se tato pozice bude či nebude měnit, ale snažíme se to s naším rozpočtem a možnostmi dělat nejlépe, jak umíme.

Není to už ale možná málo na úroveň extraligy, stačíte rozpočtově i zázemím?
Klub se snaží získávat sponzory a navýšit rozpočet, ale v rámci našich možností. A ty jsou omezené. Máme stadion bez skyboxů, které ostatní kluby využívají jako zdroj nemalých financí. Udělá to dost velkou položku v příjmech.

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

Nemáte obavu, že Poruba nebo Jihlava z první ligy s jejich moderními halami už budou reálnou hrozbou?
Nemám.

Jak velký kontrast pak vytváří fotbalová Sigma, jež ve stejném podnikatelském prostředí uspěla a přivádí v tomto přestupovém období hráče za částky vašeho celosezonního rozpočtu?
Fotbal je s hokejem ve věci nákupu a prodeje hráčů nepoměřitelný. Na jedné straně je výdej, kdy si hráče koupili, ale také musíte přihlédnout k tomu, že získali velké finance za účast v evropských soutěžích. Nemá to tedy moc význam rozebírat.

Když zmiňujete stadion, sledujete ve věci výstavby nové haly v Olomouci nějaký posun?
Myslím, že se to posunuje kupředu, a doufám, že v dohledné době se multifunkční aréna a sportovní komplex, jenž Richard Morávek (developer a podnikatel) zamýšlí postavit, skutečně začne budovat. Je to zásadní cesta z nynějšího stavu k tomu, jak by to mělo vypadat.

Cítíte tedy, že už nepůjde jen o plány na papíře?
V to doufám. Nevím, co pan Morávek nyní řeší, a nevím, jaké je jeho rozhodování. Cítím ale, že to myslí vážně a že to postavit chce. A pokud by to vypadalo jako na vizualizacích, byl by to opravdu krásný areál s velkou budoucností.

Je to tak zásadní krok, který by i váš klub posunul z role každoročního outsidera v očích expertů?
Mně tyto otázky docela vadí. Klub je vnímaný a odhadovaný na barážové příčky deset let. A během nich až v poslední sezoně se tyto prognózy naplnily. Jedinkrát. Není to jen o penězích.

Olomoucká radnice odhlasovala výstavbu alespoň malé tréninkové haly. Je to zásadní pro olomoucký hokej?
Je to potřeba, ano.

Má právě absence hokejových ploch z velké části vinu na tom, že v Olomouci na soupisce není žádný hráč mladší dvaceti let?
Musíte se podívat napříč extraligou a uvidíte stejný trend. Mladých hokejistů bylo všude mraky a dnes nemá na soupisce takřka nikdo nikoho.

Máte teorii, proč tomu tak je?
Chlapci mají většinou hodně jinou představu, jak nastartovat svoji kariéru. Spousta z nich to zkouší v zahraničí, ale můj osobní názor je takový, že to není správná cesta. Odpad je tam procentuálně obrovský.

Bývalý trenér Jan Tomajko byl v době svého překvapivého odchodu, oznámeného po vyhrané baráži, součástí vedení klubu i podílníkem. Podařilo se organizačně vyřešit jeho odchod?
Jednatelem a generálním manažerem jsem já. Nehodnotím, co vše padalo a nepadalo při jeho odchodu. Chápu, že Honzík po těch letech tady chtěl něco změnit. Potřeboval změnu. Držíme spolu skvělé vztahy. Chodí za námi dál, zrovna ve středu za námi byl a s jeho koncem nebyl vůbec žádný problém. Jen byl zkrátka už deset let na stejném místě. Celý život nejde jíst jen hovězí.

Jak vnímáte jeho odchod?
Beru to, byť je to samozřejmě nepříjemné. Dělali jsme spolu deset let, to je kus života a pro nikoho není příjemné se rozejít, byť je ten rozchod v dobrém. Chápu však důvody, proč to udělal.

Podařilo se pro letošek rozpočet navýšit?
Je tam drobné navýšení a na sezonu jsou finance zajištěny. Na rozpočtu Sparty Praha ale určitě nejsme.

Olomoucká posila z Lotyšska: Dostat puk a pálit byla vždy moje hra

Jaký je váš osobní pocit z nového kádru?
Myslím, že jsme přivedli posily, na které jsme mohli dosáhnout. Mužstvo se doplnilo takto, snažili jsme se zareagovat na odchody tak, že jsme hledali typologicky podobné hráče, aby vše kontinuálně plynulo dál. Co to udělá, to ukáže až sezona. Extraliga se strašně vyrovnává a rozdíly se obrovsky mažou.

Kdo vybíral posily a jak tento výběr probíhá?
Hráče vybírám já, ale vždy to konzultuji s trenéry. Nedělám to tak, že bych se jich nezeptal a strčil jim hráče do kabiny. Vždy je to kolektivní dílo.

Z čeho pramení ten filozofický posun Olomouce k většímu zapojení cizinců?
Z nedostatku hráčů na trhu. Ten je velmi probraný. Nevyhnutelně jsme tedy museli sáhnout do ciziny.

Je těžké konkurovat i elitě první ligy?
Hráči ve většině případů chtějí hrát vyšší soutěž.

Říkal jste, že se neobáváte hrozby z první ligy. Tohle vás v tom utvrzuje?
Já neříkal, že se neobávám, já říkal, že věřím v to, co děláme. Nikdy jsem neřekl, že se neobávám...

Už bývalý trenér olomouckých hokejistů Jan Tomajko (vpravo) a jejich generální manažer Erik Fürst.

Každopádně víme, jak těžce je systém baráže nastavený pro vítěze první ligy.
Všichni novináři píšou, jak je to těžké pro prvoligistu, ale ono je to hlavně těžké pro extraligový tým. Když hrajete a jste v zápřahu, tak je to pro vás podstatně, ale opravdu hodně výrazně jednodušší.

Osobně byste tedy byl pro změnu systému?
Určitě bych nebyl pro změnu systému. Rozhodně to není tak, jak se to prezentuje. Prvoligový tým rozhodně není znevýhodněn. S tím nesouhlasím. Nevýhody jsou na obou stranách a tudíž je jejich pozice stejná. Vy čekáte, jste zklamaní, máte čtyřicet dnů díru a na druhé straně je silná euforie z vítězství.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov...

5. září 2025  12:17

Šéfovi na střídačce bych se nebránil, pomohl nám ale jinak, říká kouč Komety

Necelý týden zbývá do příští středy, kdy hokejisté brněnské Komety nastoupí k prvnímu extraligovému zápasu v nové sezoně. Čeká je narvaná hala a vděk fanoušků za to, že jim na jaře přinesli...

5. září 2025  11:31

Krejčík po skalpu Švédů: Pomohlo nám, že jsme měli staženou... zadek

Po nečekaném zakopnutí s norským Storhamarem se hokejová Sparta postavila na nohy. A jak! V Lize mistrů si vyšlápla na švédského mistra, tým Luleå. V chomutovském azylu ho v posledních 25...

4. září 2025  22:26

Vítězná rána kapitána. Sparta zdolala švédské mistry, nájezdy rozhodl Chlapík

Čtvrteční program hokejové Ligy mistrů se z českých týmů týkal jen Sparty. Vítěz základní části minulé extraligové sezony v chomutovském azylu přivítal Luleå. Úřadujícího švédského šampiona...

4. září 2025  20:59,  aktualizováno  21:29

Třinecké vítězství řídil O. Kovařčík, derby pro Vary. Pardubice porazily své béčko

Třinečtí hokejisté porazili v generálce na nový ročník extraligy doma Slovan Bratislava 4:2. Hattrickem a jednou asistencí se na výhře podílel útočník Ondřej Kovařčík. V západočeském derby vyhrály...

4. září 2025  20:50

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten...

4. září 2025  18:01

Kometa má náhradu za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

Na první pohled je to neotřelé, pro mistrovskou Kometu Brno zřejmě však jediné reálné řešení. Roli hvězdného kanonýra Petera Muellera, který v létě ukončil kariéru, zastoupí v brněnské sestavě finský...

4. září 2025  16:09

Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

Nevydařená sezona? V Bostonu už ji nechtějí opakovat znovu. Do nového ročníku hokejové NHL mají Bruins mnohem větší ambice. „Očekávání tady budou pořád stejná. Hrajete za tým Original Six, všichni...

4. září 2025  15:04

Litoměřice potáhne Klepiš, mistra světa si může půjčovat i partnerská Sparta

Odklepnuto, zkušený útočník Jakub Klepiš je novým lídrem a mentorem prvoligových hokejových Litoměřic. Mistr světa a bývalý slávista si navíc může v sezoně odskočit do partnerské extraligové Sparty....

4. září 2025  9:40

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

Jakmile se blíží play off, v hokejovém éteru se začne šířit otázka: Tak kdo se zase zázračně uzdraví? S tím by měl být od nové sezony konec. NHL se totiž chystá uvést v platnost chystané novinky už...

3. září 2025  15:30

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

3. září 2025  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.