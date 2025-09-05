Jaké jsou ambice týmu po tom, co si Olomouc v minulé sezoně zkusila ten nejhorší scénář?
Ve zkratce – nikdo to nechce zopakovat. Nic příjemné to není a nebylo. Pro nikoho z nás. Nechceme se ale vracet k tomu, co se stalo, co bylo. Je lepší dívat se před sebe. Kluci to odpracovali, všichni do jednoho. Jak trenéři, tak i hráči. Tým je připravený, zároveň si však uvědomujeme, že někdo na konci sezony poslední být musí. Uděláme vše pro to, abychom to nebyli my.
Konkrétní cíl jde tedy pojmenovat?
Zůstává stejný, jako v několika posledních sezonách, tedy dostat se do předkola play off a poté jít co nejdál.
Jak se bojuje s rolí malého týmu v obklopení movitějších a ambiciózních Pardubic, Brna, Sparty a mnoha dalších?
Nevím, jestli se tato pozice bude či nebude měnit, ale snažíme se to s naším rozpočtem a možnostmi dělat nejlépe, jak umíme.
Není to už ale možná málo na úroveň extraligy, stačíte rozpočtově i zázemím?
Klub se snaží získávat sponzory a navýšit rozpočet, ale v rámci našich možností. A ty jsou omezené. Máme stadion bez skyboxů, které ostatní kluby využívají jako zdroj nemalých financí. Udělá to dost velkou položku v příjmech.
|
Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám
Nemáte obavu, že Poruba nebo Jihlava z první ligy s jejich moderními halami už budou reálnou hrozbou?
Nemám.
Jak velký kontrast pak vytváří fotbalová Sigma, jež ve stejném podnikatelském prostředí uspěla a přivádí v tomto přestupovém období hráče za částky vašeho celosezonního rozpočtu?
Fotbal je s hokejem ve věci nákupu a prodeje hráčů nepoměřitelný. Na jedné straně je výdej, kdy si hráče koupili, ale také musíte přihlédnout k tomu, že získali velké finance za účast v evropských soutěžích. Nemá to tedy moc význam rozebírat.
Když zmiňujete stadion, sledujete ve věci výstavby nové haly v Olomouci nějaký posun?
Myslím, že se to posunuje kupředu, a doufám, že v dohledné době se multifunkční aréna a sportovní komplex, jenž Richard Morávek (developer a podnikatel) zamýšlí postavit, skutečně začne budovat. Je to zásadní cesta z nynějšího stavu k tomu, jak by to mělo vypadat.
Cítíte tedy, že už nepůjde jen o plány na papíře?
V to doufám. Nevím, co pan Morávek nyní řeší, a nevím, jaké je jeho rozhodování. Cítím ale, že to myslí vážně a že to postavit chce. A pokud by to vypadalo jako na vizualizacích, byl by to opravdu krásný areál s velkou budoucností.
Je to tak zásadní krok, který by i váš klub posunul z role každoročního outsidera v očích expertů?
Mně tyto otázky docela vadí. Klub je vnímaný a odhadovaný na barážové příčky deset let. A během nich až v poslední sezoně se tyto prognózy naplnily. Jedinkrát. Není to jen o penězích.
Olomoucká radnice odhlasovala výstavbu alespoň malé tréninkové haly. Je to zásadní pro olomoucký hokej?
Je to potřeba, ano.
Má právě absence hokejových ploch z velké části vinu na tom, že v Olomouci na soupisce není žádný hráč mladší dvaceti let?
Musíte se podívat napříč extraligou a uvidíte stejný trend. Mladých hokejistů bylo všude mraky a dnes nemá na soupisce takřka nikdo nikoho.
Máte teorii, proč tomu tak je?
Chlapci mají většinou hodně jinou představu, jak nastartovat svoji kariéru. Spousta z nich to zkouší v zahraničí, ale můj osobní názor je takový, že to není správná cesta. Odpad je tam procentuálně obrovský.
Bývalý trenér Jan Tomajko byl v době svého překvapivého odchodu, oznámeného po vyhrané baráži, součástí vedení klubu i podílníkem. Podařilo se organizačně vyřešit jeho odchod?
Jednatelem a generálním manažerem jsem já. Nehodnotím, co vše padalo a nepadalo při jeho odchodu. Chápu, že Honzík po těch letech tady chtěl něco změnit. Potřeboval změnu. Držíme spolu skvělé vztahy. Chodí za námi dál, zrovna ve středu za námi byl a s jeho koncem nebyl vůbec žádný problém. Jen byl zkrátka už deset let na stejném místě. Celý život nejde jíst jen hovězí.
Jak vnímáte jeho odchod?
Beru to, byť je to samozřejmě nepříjemné. Dělali jsme spolu deset let, to je kus života a pro nikoho není příjemné se rozejít, byť je ten rozchod v dobrém. Chápu však důvody, proč to udělal.
Podařilo se pro letošek rozpočet navýšit?
Je tam drobné navýšení a na sezonu jsou finance zajištěny. Na rozpočtu Sparty Praha ale určitě nejsme.
|
Olomoucká posila z Lotyšska: Dostat puk a pálit byla vždy moje hra
Jaký je váš osobní pocit z nového kádru?
Myslím, že jsme přivedli posily, na které jsme mohli dosáhnout. Mužstvo se doplnilo takto, snažili jsme se zareagovat na odchody tak, že jsme hledali typologicky podobné hráče, aby vše kontinuálně plynulo dál. Co to udělá, to ukáže až sezona. Extraliga se strašně vyrovnává a rozdíly se obrovsky mažou.
Kdo vybíral posily a jak tento výběr probíhá?
Hráče vybírám já, ale vždy to konzultuji s trenéry. Nedělám to tak, že bych se jich nezeptal a strčil jim hráče do kabiny. Vždy je to kolektivní dílo.
Z čeho pramení ten filozofický posun Olomouce k většímu zapojení cizinců?
Z nedostatku hráčů na trhu. Ten je velmi probraný. Nevyhnutelně jsme tedy museli sáhnout do ciziny.
Je těžké konkurovat i elitě první ligy?
Hráči ve většině případů chtějí hrát vyšší soutěž.
Říkal jste, že se neobáváte hrozby z první ligy. Tohle vás v tom utvrzuje?
Já neříkal, že se neobávám, já říkal, že věřím v to, co děláme. Nikdy jsem neřekl, že se neobávám...
Každopádně víme, jak těžce je systém baráže nastavený pro vítěze první ligy.
Všichni novináři píšou, jak je to těžké pro prvoligistu, ale ono je to hlavně těžké pro extraligový tým. Když hrajete a jste v zápřahu, tak je to pro vás podstatně, ale opravdu hodně výrazně jednodušší.
Osobně byste tedy byl pro změnu systému?
Určitě bych nebyl pro změnu systému. Rozhodně to není tak, jak se to prezentuje. Prvoligový tým rozhodně není znevýhodněn. S tím nesouhlasím. Nevýhody jsou na obou stranách a tudíž je jejich pozice stejná. Vy čekáte, jste zklamaní, máte čtyřicet dnů díru a na druhé straně je silná euforie z vítězství.