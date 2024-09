Takové nasazení nepamatuju, hlásí Beránek. Kratší příprava není výmluvou

Možná jeden z dílčích problémů. Ve dvou zápasech nula gólů. Karlovarští se trefili až v tom třetím. A hned z toho byla nečekaná výhra na ledě favorizované Sparty 2:1.

Jakoby Energie potřebovala ještě nějaký ten týden přípravného období. „Vymlouvat se na to nemůžeme, každý tým je v trochu jiné situaci a každý různě zkouší hráče,“ odmítá se vykrucovat Beránek.

„Jasně, na koncovce musíme pracovat. Věřím, že se zvedneme, góly přijdou a budeme vyhrávat. V týmu vidím velký potenciál,“ těší se útočník s osmičkou na zádech.

Herní projev v úvodu ročníku odpovídá vašim představám?

Podle mého názoru nebyl špatný, už v prvním kole v Českých Budějovicích jsme měli dost šancí. Vždy nás trochu srazí první inkasovaný gól. Snažíme se ale tlačit do brány a jít tomu naproti. Vidím, jak pracujeme. Vše se obrátí a příští zápasy zvládneme.

Nebyli jste přece jen trochu nervózní?

Někdo samozřejmě může být trochu nervózní, tým prošel velkou obměnou. Ale je začátek sezony. Vidím v týmu velký potenciál. Je otázkou času, kdy se nám puky budou odrážet, jak potřebujeme. Určitě není třeba nějaké paniky.

Karlovarský útočník Ondřej Beránek se snaží procpat kotouč za brankáře Milana Kloučka z Českých Budějovic.

Hraje význam i příprava bez hráčů prvních formací?

Odehráli jsme několik přípravných zápasů, já tedy jen tři. Samozřejmě je dobré se sehrát, znát se. Vědět, kdo se kde na ledě pohybuje. Začátek je v tomto těžký, od začátku do konce nebyly jasné lajny. Může to být střípek, proč hned od prvního kola nejsme stoprocentní. Máme ale velký potenciál v týmu a určitě se zvedneme.

Neposlouží prvních pět až sedm kol jako prodloužení přípravy?

Ne, to ne. Tohle nesmíme vůbec říkat. Jsme profíci a v každém zápase chceme vyhrát.

Jste po zkrácené přípravě zcela ready?

Tady bych problém neviděl. Měl jsem dvacet dní volna, kluci měli konec od března. Já jsem jel delší dobu, furt se něco dělá. Člověk už ví, jak se na sezonu připravit a nic nešidit.

Co říkáte na výraznou změnu v kádru?

Několik let jsme byli pohromadě, nic většího se nedělo. Teď přišlo nové vedení, pořádně do toho hráblo a já pevně věřím, že to pomůže a budeme hrát dobře.

Majitel Šenkypl říkal, že chyběla vítězná mentalita. Letos ji cítíte?

Strašně těžké říkat a hodnotit... Podívejte se na rozpočet Pardubic a dalších týmů v popředí extraligy. Srovnávat je skoro nemožné. Já věřím v přístup na tréninku. Když ho teď vidím, nechci srovnávat s minulými lety, ale takovou morálku a nasazení nepamatuji. Věřím, že jde o dobrý krok a posun kupředu.

Hokejisté Karlových Varů slaví branku proti Spartě.

V čem vnímáte největší změnu?

Extraliga se extrémně zlepšuje, každý rok jde ještě výš. Máme velmi mladý tým. Mladší kluci se trochu seznamují se seniorským hokejem, ale perou se s tím skvěle. Opravdu v týmu vnímám velkou sílu, potenciál a prostor být lepší a lepší.

Zřejmý je i jiný herní styl.

Na tréninku se nevynechá jediná sekunda, všichni makají naplno. Hodinu jedeš bomby od písknutí do písknutí. Nechci říkat, že dřív jsme to nedělali, ale takovou disciplínu tady nepamatuji. Noví trenéři mají za sebou velké úspěchy. Když budeme hrát agresivně, napadat a plnit jejich úkoly, tak budeme vyhrávat.

Přejdete po letech trochu divočejšího hokeje k většímu herním řádu?

Dřív jsme slýchali, že hrajeme trochu hurá hokej. Musíme se sehrát, abychom o sobě věděli. Mně hra nových trenérů sedí. Stále chceme být aktivní, hodně napadat a bruslit. Samozřejmě nesmí chybět disciplína vzadu, jedině tudy vede cesta k úspěchu. Extraliga se i letos zkvalitnila a viděli jsme to hned v prvních kolech. Doma proti Mladé Boleslavi jsme udělali jednu chybu, soupeř ji potrestal a my prohráli.