Energie přilákala finského útočníka Juusolu. Střelecká mizérie ale pokračuje

Jaký byl premiérový start v české nejvyšší soutěži?

Trošku těžký. Občas tam byly dobré věci, ale mohlo by to být lepší. Branky, to byl dnešní problém. Myslím, že šance jsme si vypracovali, ale nebyli jsme schopni je proměnit.

Přijel jste se podívat už na utkání v Třinci. Co cesta?

Byl to pěkně dlouhý den. Přiletěl jsem ráno do České republiky a do Třince jsem přijel autem. Bylo to sice dlouhé, ale jsem moc rád, že jsem tady.

S Joonou Huttulou se znáte z mládeže a minulých angažmá. Pomohlo vám to?

Ano, je příjemné vidět tady známé finské tváře. Jsem rád, že jsme se s Joonou zase potkali. Hodně mi tu pomáhá. Nejsem si jistý, jestli bych tu bez něj přežil.

Líbí se vám v novém působišti?

Hodně. Zatím jsem neměl příliš času si město projít, ale líbí se mi stadion. Hraje se tu dobrý hokej. Věřím, že čas na prohlídku města brzy přijde.

Dá se srovnat česká a finská soutěž?

Byl to můj první zápas, takže věřím tomu, že si to ještě pořádně sedne. Zápas to byl vyrovnaný. Když to porovnám s finskou ligou, tak je extraliga fyzicky náročnější. Musím si na to zvyknout a bude to dobré.

Jste z Kuusamu, kde se nachází lyžařské středisko Ruka. Přemýšlel jste někdy, že byste vyměnil brusle za přeskáče?

Ne, to vůbec. Zkoušel jsem hrát trošku fotbal, ale nakonec jsem měl na prvním místě hokej.