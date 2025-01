Kladno bude prodáno, tvrdí Tralmaks. Lídr bodování extraligy ale odejde

„Jednu věc prozradím, kladenský klub bude ve velmi blízké době prodán, což jsem na začátku sezony nevěděl. Kdyby Kladno mělo větší rozpočet, každý rok tým na top osmičku, velmi rád bych zůstal,“ svěřil se sedmadvacetiletý hráč serveru sportacentrs.com, na což upozornil facebookový portál Hokejové aktuality.

Na konci roku potvrdil vážný zájem o klub, který vlastní legendární Jaromír Jágr, podnikatel Tomáš Drastil. S hrajícím majitelem se setkal a ujistil, že pokud by hokejovou baštu převzal, nepřestěhoval by Rytíře jinam.

„Pokud má nový majitel peníze, Kladno by mohlo následovat Pardubice. Dobře, to už je možná přehnané,“ pousmál se Tralmaks. „Ale můžeš podepsat dobré hráče, vybrat je na konkrétní role, bojovníky. V Kladně se mi líbí. Historie, vášniví fanoušci. Kdyby byl dobrý tým, dobří trenéři, peníze na výplaty pro všechny, mohlo by Kladno být jedním z nejlepších míst. Má velký potenciál, zvlášť když Praha je půl hodiny daleko.“

Jenže Tralmaks u toho už nebude, smlouvu podepsal jinde, ještě než se objevily zprávy o novém majiteli. Nekomentoval spekulace, které hovoří o Karlových Varech, kde působí jeho krajané Janis Jaks a Roberts Mamčics.

„Nebudu potvrzovat ani vyvracet tyto zvěsti,“ řekl. V létě odmítl nabídky ze Skandinávie, extraliga mu sedí.

„Zůstanu v Čechách, to nebudu skrývat. Dostal jsem dobrou smlouvu. Samozřejmě ne takovou, jakou bych dostal teď, ale pochopil jsem, že mě baví hrát v Čechách. Chci zůstat v lize, kde mě respektují, kde se mi líbí hrát, kde mám rád hokej. Pokud to není NHL, chci zůstat a hrát tam, kde jsem větší ryba v menším rybníku. Ještě bych neřekl ne Švýcarsku, ale to se musím ukázat celou sezonu plus v play off. Když teď vidím, jak všechno dopadlo, někteří by řekli, že jsem měl počkat. Ale já si vybral stabilitu.“

Nový kontrakt podepsal dvouletý. „Byla to strategická volba. Chci dlouhodobou smlouvu, ale zároveň nechci podepsat na pět let s týmem, ve kterém jsem nikdy nehrál. Dva roky jsou dobrá doba na to, abych zjistil, jestli se mi tam líbí. Pak můžeme jednat o delším závazku,“ zdůraznil rodák z Rigy a vysvětlil, proč chtěl Kladno opustit: „Věděl jsem, že tento tým letos nebude bojovat o nic velkého. Stále chci v kariéře něco vyhrát. I moje předchozí smlouva byla malá vzhledem k mým výkonům v sezoně.“

Eduards Tralmaks v dresu Kladna.

Tralmaks podotkl, že celý pardubický tým vydělává víc než on. Odhadl, že z víc než čtyř stovek hokejistů v extralize je kolem stého místa. „Když jsem zůstal v Kladně, přidali mi, protože jsem s Jágrem mluvil, že jinak odejdu do Finska. V minulé sezoně bych bych v žebříčku třístý a nižší. Ale jsou tu junioři, kteří hrají ve čtvrté formaci a mají minimální plat.“

Pokud Tralmaks ovládne produktivitu základní části extraligy, bude prvním Lotyšem, kterému se to povede v jedné z pěti předních evropských lig – švýcarské, švédské, české, finské nebo německé.

„Kdyby mi někdo řekl, že budu v top 20, byl bych v šoku. Takovému proroctví bych nevěřil. Pro někoho jsou mé výkony zázrakem. Ale já se nikdy nesoustředil na statistiky,“ prohlásil Tralmaks.

„Můj cíl v každém zápase je vyjít na led a odvést svou práci, jak nejlépe umím. Podle mě, když budu hrát tak, jak se má, pracovat tvrdě a neflákat se, body přijdou samy. A přesně to se stalo. Spousta hráčů vyletí, získají 15 bodů za deset zápasů. Ale já sbíral po jednom bodu, zároveň si plnil své povinnosti a pomáhal týmu. Stabilita mi pomohla se dostat nahoru, to je moje největší zbraň.“