Pardubický Zohorna krotí vášně: zítra už nikoho výsledek zajímat nebude

Druhá útočná formace hokejových Pardubic Camara - Zohorna - Kousal zažila ve čtvrtek večer v Pardubicích velký zápas. V 19. minutě druhého předkola proti Karlovým Varům měla na kontě dohromady už devět bodů, na konci druhé třetiny třináct.

Dynamo totiž deklasovalo Karlovy Vary 11:3, čímž vytvořilo nový rekord v historii českých vyřazovacích bojů, žádnému týmu před tím se nic podobného nepodařilo. Zajímavostí je, že i u dalších výsledků, které jsou zapsané v tabulkách play off jako historické, jsou uvedené Pardubice. V roce 2003 rozstřílely 10:2 Třinec a téměř šest let před tím je Na Lapači rozebral Vsetín 1:10.

„Jsou to jen góly. Zítra už nikdo nebude vědět, kolik to skončilo,“ krotil možná trochu překvapivě po utkání emoce pětibodový útočník Dynama Tomáš Zohorna. „Na góly se v play off nehraje, je potřeba sbírat výhry. Odjíždíme do Varů s vedením 2:0 na zápasy a potřebuje urvat ten poslední,“ dodal.

Utkání přitom mohlo dopadnout úplně jinak. Hned v první minutě jeli po Blümelově tragické rozehrávce sami na pardubického brankáře Milana Kloučka osamocení Jan Hladoník s Tomášem Rachůnkem a Energie měla i další šance.

„Hned v prvních střídáních jsme Varům nabídli tutovky a museli jsme si okamžitě zařvat, abychom se probrali. Jsem rád, že Kloudy to vyčapal, a zvedli jsme se,“ ulevilo se Zohornovi.

Pak se spustil gólostroj, který se zastavil až po druhé třetině. Dynamo po ní vedlo 10:3 a bylo hotovo, minimálně Zohorna z toho ale moc u vytržení nebyl. Na spoluhráče se dokonce zlobil.

„Vysoká výhra nám sice dodá sebevědomí v útoku, ale od půlky zápasu jsme přestali hrát,“ upozorňoval. Hráli jsme fakt blbě do obrany, laxně, i přes to, jaký byl výsledek, by to takhle obzvlášť v play off vypadat nemělo, dodal Zohorna s tím, že právě během druhé přestávky bylo v domácí kabině hodně vysvětlování.

Výkon Energie byl v poslední třetině sympatický, drtivou prohru ale neodvrátila. Pardubice se ujímají vedení 2:0 na zápasy a série bude pokračovat v sobotu v 17.30 na západě Čech.

„Musíme si hlavně rozebrat naše chyby a vyvarovat se špatného začátku,“ varoval Zohorna.