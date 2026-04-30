Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek

Autor:
  19:18
Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň se šálami Dynama. Na programu byla hudební vystoupení i setkání s hráči.
Oslavy extraligového titulu v Pardubicích. | foto: ČTK

8 fotografií

Oslava se rozjížděla zvolna. Teprve čtvrt hodiny po avizovaném začátku začala hrát reprodukovaná hudba, o něco později začala dvojice moderátorů dav hecovat, aby skandovali pokřik „Tak jsme mistři, no a co!“ a lidé se poslušně přidali.

DJ Danda se snažil náladu povzbudit diskotékově upravenými hity s ohňovými efekty, přední řady začaly tančit. Na pódium přišla i zpěvačka Adéla Krátká a další vystupující. Ohlas vzbudila projekce sestřihu gólů Dynama ze čtvrtfinále, semifinále i finále. Moderátoři rovněž nechali promítnout statistiky produktivity nejúspěšnějších hráčů,

„Byl jsem tady už v úterý v noci, když naši vyhráli, ale dneska jsem přišel znova. Titul není každý rok a oslava takové události se neomrzí,“ řekl jeden z fanoušků Jiří Marek.

Ve stáncích na Pernštýnském náměstí byly ke koupi nejrůznější suvenýry klubu, například čepice, puky i dresy. Lidé na ně trpělivě stáli frontu, která vedla až před radnici a byla mnohem delší než u stánků s pivem a občerstvením. Kolem 17. hodiny se náměstí z poloviny zaplnilo a začalo vystoupení skupiny Vypsaná fiXa. Hlavní bod večera, setkání s hráči, pořadatelé naplánovali na 18 hodin.

Diváci se jich dočkali zcela přesně. Postupně nastupovali na pódium se šampaňským nebo pivem, jimiž vydatně kropili své okolí i sebe. Někteří také triumfálně třímali doutník.

Největší aplaus sklidili útočník Roman Červenka, autor vítězného gólu, kapitán Lukáš Sedlák a brankář Roman Will, který na pódium přinesl pohár. Stranou nezůstali ani trenéři a členové realizačního týmu, všichni postupně zvedli trofej nad hlavu a lidé je odměnili potleskem. Vystoupil i majitel klubu Petr Dědek. „Jsem hrozně šťastný, že jsme vám to mohl s celým týmem vrátit do Pardubic,“ řekl Dědek.

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Moderátoři vyzdvihli nejlepší výkony některých hráčů, Červenkovi lidé aplaudovali. Nechyběla ani videoprezentace plánované nové multifunkční hokejové arény, kterou se Dědek chystá postavit v lokalitě Cihelna v Pardubicích.

Hokejisté Pardubic slaví titul po 14 letech. V šestém finále vyhráli v Třinci 5:4 v prodloužení a ovládli sérii 4:2 na zápasy. Dynamo získalo sedmý titul v historii a čtvrtou medaili za sebou po bronzu v roce 2023 a stříbrech z minulých dvou let. První oslavu zažily Pardubice už po vítězném utkání v noci na středu.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.