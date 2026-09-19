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Tipsport extraliga 2026/27

Dynamo se rozjelo, Litvínov chce hrát „nehezký“ hokej. A Irving? Bez komentáře

Ondřej Bičiště
  8:04

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Pardubický útočník Červenka zakončuje na Čajana. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Domácí zakopnutí s Hradcem Králové (3:5) a pomalejší rozjezd i v Litvínově. Pardubičtí šampioni vstoupili do hokejové extraligy rozpačitě, na ledě letošního barážisty ale nakonec další selhání nepřipustili a slaví první výhru v nové sezoně.

„Samozřejmě nikdo nechce dvakrát prohrát na začátku sezony. Možná jsme se malinko pomaleji rozjížděli, ale cítíme se jako tým dobře. Třetí třetina v Litvínově už vypadala velmi slušně,“ hlásil po vítězství 3:1 pardubický útočník Jiří Smejkal.

Hradec v prvním kole zaskočil Dynamo produktivitou, Verva teď zase úzkým kluzištěm. „Minulý týden jsme hráli Ligu mistrů ve Finsku, kde jsou hřiště největší, v Litvínově je naopak nejmenší v extralize, takže úplně jiný sport. Chvíli jsme si na to zvykali, domácí byli dvě třetiny malinko lepší, hráli pospolu, hodně jim to bruslilo,“ vysvětloval Smejkal vlažnější nástup favorita.

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I tak Dynamo vedlo 2:0 po přesilovkových trefách Stránského a právě Smejkala. „Vypadá to, že v téhle sezoně budou přesilovky hodně důležité, extraliga je strašně našlapaná, všechny týmy kvalitní. Ne nadarmo se říká, že přesilovky rozhodují zápasy.“

I když Verva ztrácela, nevzdala se, Pištěk snížil na 1:2. A její odpor definitivně zlomil až v závěru třetí části po brejku Sobotka. „Nečekal jsem lehký zápas, pamatuju si, když jsme tady hráli na konci minulé sezony, kdy už byli jasně v baráži. Sice jsme vyhráli 4:1, ale po zápase jsme byli všichni úplně mokří a cítili, že Litvínov sílu má. Nemají špatné hráče, což se potvrdilo,“ ocenil Smejkal, jenž je součástí nově složené formace s Davidem Tomáškem a Tomášem Noskem.

„Od začátku se spolu cítíme dobře, snad jen s výjimkou prvního týdne, co nás dali dohromady. Hned to mezi námi kliklo, vytváříme si hodně šancí, tentokrát jsme dali i gól. A další snad ještě přidáme.“

Hráči Pardubic slaví vedoucí gól do sítě Litvínova.

Smejkal se mohl zapsat mezi střelce dokonce dvakrát, ale jeho další zásah sudí po kontrole videa neuznali kvůli nedovolenému postavení v brankovišti. „Je strašně těžké soustředit se na všechny ty okolnosti, podle mě jsem se nedotkl gólmana. A jestli jsem tam měl nohu, nebo ne? Neznám přesně ta pravidla, ale podle mě je tohle gól, který by měl platit,“ cítil křivdu devětadvacetiletý forvard.

O výhru to Dynamo nepřipravilo, Litvínov doplatil na slabou produktivitu. „Na jeden gól se vyhrát nedá. Není to tak, že bychom si šance nevytvářeli, ale musíme být efektivnější,“ velí obránce Michal Moravčík.

A také disciplinovanější, Verva nabídla Pardubicím pět přesilovek. „Když je dáte takovému týmu, je to smrtelné. Klobouk dolů, sehráli to parádně,“ smekl Moravčík, jehož tým tak úspěšný v početních výhodách nebyl.

Roli v tom možná sehrál i fakt, že se hned rozpadla elitní lajna 3K. Z hvězdného ofenzivního tria Kaše – Kämpf – Kaše vypadl ze zdravotních důvodů mladší z bratrské dvojice David. Herně se přesto Litvínov nabitým Pardubicím dokázal vyrovnat. „Pořád to jsou jen lidi jako my. Nasazení tam z naší strany bylo, v tom si nemůžeme nic vyčítat. Jen škoda těch nevyužitých šancí,“ litoval Moravčík. Proměna Litvínova proti barážové sezoně je ale patrná. „Už na konci minulého ročníku byl s příchodem nových trenérů nastolený nějaký trend a teď pokračuje to, co jsme načali.“

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Verva se chce prezentovat aktivním hokejem. „Chceme být nepříjemní, ono to ani jinak nepůjde. Proti týmům jako jsou Pardubice či Sparta asi nemůžeme tlačit hokejovostí na všechny čtyři pětky, musíme hrát trošku naším stylem.“ Ten má být založený na agresivitě. „Chceme být nepříjemní, hrát agresivní hokej. Třeba někdy i nehezký,“ přikyvuje asistent litvínovského trenéra Jakub Petružálek.

K možnému návratu obránce Aarona Irvinga do Litvínova, o němž se po jeho konci ve Spartě spekuluje, se vyjadřovat nechtěl. „Máme rozdělené kompetence a tohle je otázka na vedení. Já to komentovat nebudu.“ Až příští dny tedy ukážou, jestli dojde na velký comeback.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 2 2 0 0 0 8:5 6
2. Rytíři KladnoKladno 2 1 1 0 0 7:5 5
3. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 1 0 4:3 4
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 4:3 3
6. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 6:6 3
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 0 0 1 5:5 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 0 1 1 0 4:4 3
9. HC Verva LitvínovLitvínov 2 1 0 0 1 3:4 3
10. HC OlomoucOlomouc 2 0 1 0 1 5:7 2
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
14. HC Kometa BrnoKometa 2 0 0 0 2 6:8 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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