Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Dan Hübsch
  10:43
Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové pandemie. Hokejem posedlé město v éře přepychu slaví extraligový titul, symbolický návrat na vrchol po celkově čtrnáctiletém čekání.
Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pardubický kapitán Lukáš Sedlák přebírá trofej pro vítěze extraligy.
Kapitán Lukáš Sedlák přiváží trofej k pardubickým hráčům.
Pardubický trenér Filip Pešán po vítězství ve finále extraligy.
Pardubické mistrovské oslavy
34 fotografií

A netrefil ho žádný nečekaný hrdina. Nýbrž Roman Červenka, nejproduktivnější hráč celé sezony i play off. V čase 60:57, úchvatným pětadvacátým bodem vyřazovacích bojů, po přihrávce v přečíslení od koho jiného než druhého muže bodového pořadí Lukáše Sedláka.

Tahle branka na 5:4 v prodloužení poslala pár desítek hostujících příznivců v rohu hlediště Werk Areny do extáze, ještě po nádherném dramatickém souboji, na kterém se těžko, snad jen vyjma některých verdiktů sudích, hledala negativa.

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Hráči na ledě zahodili helmy a sprintem zajeli k úplně opačnému růžku kluziště. Takovou dávkou energie je zalil jeden gól. Včetně šťastného veterána.

„Nejvíc je cesta k úspěchu, každé vítězství, z toho vznikají vzpomínky na celý život. Proto si to člověk hrozně užívá,“ rozplýval se.

Jen dokonalá ukázka, co doopravdy stojí za titulem. Že ani s velkými cíli, financemi a hvězdami na soupisce nejvýraznější úspěch nepřichází lehce, natož okamžitě. Že investice do něj bývají daleko rozměrnější, obří. Na východě Čech si museli projít řadou zklamání a bolestí, aby tohle zlato teprve řádně docenili. A snad aby se i ponaučili.

Obrázek není k dispozici

Podnikatel Petr Dědek, který většinu v klubu koupil od radnice v červnu 2020, vyhlásil velký útok na titul už před třemi sezonami, kdy ho chtěl nadělit městu ke stému výročí jeho hokejové chlouby.

To se psal rok 2023. V semifinále ale přání zničil Třinec. Tomáš Hyka jel trestné střílení. Doma, v sedmém zápase, v čase 59:57. Leč nedal.

Rok 2024 se v mnohém podobal. Zase Oceláři, zase sedmé klání. Tentokrát však ve finále, které rozsekl mimořádně šťastný gól Davida Ciencialy zkraje druhého prodloužení. Enteria arena opět oněměla.

Roku 2025 tu diváci prožili další finálové trauma. Znovu v klíčové bitvě, jen proti soustředěné Kometě, která zápas ovládla a zvítězila 3:0.

Nedařilo se, ani přes vysoké náklady a šachování na trhu, ani skrze okázalá prohlášení.

Až letos vše zaklaplo, Pardubičtí tentokrát finálové drama nepřipustili, obávanému sedmému duelu doma se vyhnuli. Navrch rozbili dominanci Komety a Třince, která trvala dohromady devět let.

Čím to, že právě teď?

„Hodně změn. Změnili se trenéři a změnil se i kádr,“ líčil pro iDNES.cz trenér Václav Sýkora. Ne, že by přišlo tolik hráčů. Ze zámoří sice přicestovali útočník Lauko, brankář Subban či obránce Ludvig, z Finska bek Gazda a ze Sparty forvard Sobotka se zadákem Miklišem. Ale tým se proměnil hlavně přístupem.

V pátek uplyne přesně rok od okamžiku, co Dynamo oznámilo nové trenérské duo Filip Pešán, Karel Mlejnek. Ti do hráčů dostali, že musí hrát spolu, obětavě, ne jako partička individualit. Tým sezonou proplul bez výrazného lákání pozornosti, možná ne s tak velkým ziskem (99 bodů), jaký by odpovídal ohromné kvalitě, avšak stále s přehledem.

Obrázek není k dispozici

Lehce překonal také mistrovského obhájce ve čtvrtfinále. Patrně nejcennější lekce se mu ale dostalo s podceňovanou Spartou v semifinále, které se natáhlo až do poslední možné bitvy. Pardubice ji zvládly po velké dřině uhrát se skóre 1:0.

„Série se Spartou nám extrémně pomohla, protože si pamatuju, jak jsme předchozí roky vyhrávali 4:0 nebo 4:1. Ale teď se šlo do rozhodujícího utkání a rovnou do finále. To bylo letos rozdílové,“ uznal také brankář Roman Will.

„Jako by si právě tady hráči uvědomili, že už jde opravdu o všechno a výkon ještě zlepšili,“ podotkl Sýkora. „To je ten moment, který je připravil na sérii s Třincem.“

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Na celek s unikátním know-how v play off, ověnčený pěti tituly z let 2019 až 2024. I přes dvě úvodní prohry soupeři pořádně zatopil a finále ještě natáhl. Ani tito mistři mistrů ale nezlomili historickou bilanci při ztrátě 0:2 v boji o zlato.

Také proto, že na druhé straně válel, stejně jako v celé sezoně, čtyřicátník Červenka, zvlášť ve finále s jedenácti body pak zazářil Lukáš Sedlák. A brankářský smolař Will, který tentokrát přidal ještě něco navíc a odchytal životní play off, juchal po čtyřech stříbrech jistě jako málokdo, byť nejprve zůstal v pokleku a snad ani poté nechtěl uvěřit. To by byly tři klíčové postavy. V obležení dalších dříčů a bojovníků.

Tak, jak je sešikoval hlavní kouč Pešán. Muž, co se zasloužil o poslední titul mužstva z Čech – před deseti lety s Libercem. Ani v průběhu vyřazovacích bitev se nebál změn, působil jistě, klidně. Dokázal, co před ním trenérské kapacity jako Rulík, Varaďa či Hořava nikoliv.

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

„Ale šlo o kompletní tým a já byl nadšený z toho, jak se kluci chovali jako profesionálové a jaká klidná atmosféra v klubu panuje... Byla to výzva, ale titul je hráčů a já měl skvělý realizační tým. Fungovali jsme luxusně. Není to o tom, že bych byl nějaký geniální kouč,“ korigoval Pešán při oslavách.

Příběh týmu, který se ještě v minulé dekádě opakovaně ocital na dně a bojoval o záchranu v soutěži, se ale i díky němu v úterý dočkal titulové kapitoly. Místní, Pardubáci, si těžké časy tolikrát připomínali. I když zaháněli smutek z druhých míst.

Kdo jiný by si měl lépe uvědomovat, jaké oběti obnáší zisk jednoho a pro klub dosud nepoznaného Masarykova poháru? Přímo v akci na ledě totiž peníze a hvězdy samy o sobě nevyhrávají. A už vůbec ne hned.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

29. dubna 2026  10:54

Obří investice a jedno velké „konečně". Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Pardubické mistrovské oslavy

Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let...

29. dubna 2026  8:58

Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, Edmonton vyhnal Dostála

David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...

Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na...

29. dubna 2026  7:09,  aktualizováno  8:15

Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu

Pardubický trenér Filip Pešán po vítězství ve finále extraligy.

Zhruba touto dobou před deseti lety, konkrétně 24. dubna 2016, slavil trenér Filip Pešán extraligový titul s Libercem. Od té doby už se v nadvládě střídali jen hokejisté Komety a Třince. Nakonec...

29. dubna 2026  8:14

Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu

Pardubický brankář Roman Will

Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...

28. dubna 2026  23:36

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...

Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do...

28. dubna 2026  22:39

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého...

28. dubna 2026  21:45

Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off

Radim Rulík s týmem v Českých Budějovicích (28. dubna 2026).

Už brzy může být po vypadnutí z play off NHL volný hvězdný český tandem David Pastrňák – Pavel Zacha. Uvědomuje si to i reprezentační trenér Radim Rulík. Stejně jako u dalších hráčů ze zámoří či z...

28. dubna 2026  21:42

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Předchozí dvě sezony pro ně končily finálovým smutkem, který teď střídá mistrovská euforie. Počtvrté v české historii, poprvé od roku 2012. Pardubice jsou novými hokejovými šampiony, redakce iDNES.cz...

28. dubna 2026  20:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.