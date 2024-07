Dynamické Dynamo: špičkový fyzioterapeut, kuchař i program pro základoškoláky

„Máme svého kuchaře, který je týmu pořád k dispozici. Je to jen obrázek toho, jak všichni k organizaci přistupujeme. Každý se snaží dělat maximum pro servis a komfort hráčů, aby byl na opravdu vysoké úrovni. Jsem rád, že to tady takhle funguje. Není to jen o kuchaři, ale o celkových podmínkách, které jsou zde vytvořeny,“ říká.

O čem konkrétním se bavíme?

Týká se to třeba individuální letní přípravy, kterou může pár hráčů využívat, ale to je samozřejmě dnes v hokeji běžná věc. My se snažíme pracovat s různými daty, máme k dispozici Catapult (technologii ke sledování výkonů) a další věci včetně vysokého komfortu v kabině. Snažíme se posouvat a chceme, aby se hráči cítili co nejlépe. Neřešíme jen posilování kádru, ale vzděláváme se i ve fungování mimo zápasy napříč celou organizací. Od příchodu Petra Dědka vnímám obrovský progres ve všem.

Realizační tým před novou sezonou posílila špička v oblasti fyzioterapie Karel Mališ.

Jsme moc rádi, že jsme se s Karlem domluvili na spolupráci, nějaké kontakty mezi námi proběhly už v loňské sezoně. V Čechách patří mezi nejlepší fyzioterapeuty, má toho za sebou opravdu hodně a ze všech stran na něj jde chvála. Posledních deset let působil ve švýcarském Bielu, jehož realizační tým byl několikrát vyhlášen jako nejlepší v hokejové soutěži. Bude pro nás znamenat obrovský přínos.

Jak s ním probíhá spolupráce? Asi nebude mít na stadionu ordinaci, kde by byl denně.

Je normální součástí týmu, v němž vykonává funkci maséra a fyzioterapeuta. Stará se o zranění a rehabilitace hráčů. Máme na to celkem dva lidi, kteří jsou na stadionu ještě dřív než celý tým a odcházejí s posledním hráčem, který něco potřebuje.

Může je využívat i mládež? Loni posbírala dvě medaile a zaznamenala posun.

Je to jedna z věcí, na které se v posledních letech hodně pracovalo. Perfektní práci odvedl se svým týmem šéftrenér mládeže. Doplňujeme vlastní hráče v každé kategorii a servis pro ně je u nás výjimečný. Mají individuální přístup, jídlo, vzdělání a mohou využívat mentální kouče. Tím, že počty nejsou nijak vysoké, jsme schopni obstarat všechny. Díky B týmu máme navíc skvěle vytvořený přechod mezi juniorským a dospělým hokejem. A když to třeba nevyjde u nás, chceme je připravit pro celou extraligu a doufáme, že se k nám jednou vrátí.

Co když se mladý kluk vidí jako hvězda a nechodí na střední školu?

Pár takových kluků u nás je, ale nemáme s tím dobré zkušenosti. V tomhle věku se kvůli tomu hráč postupně zhoršuje i v hokeji, protože mu v životě chybí řád. Když někdo chodí normálně do školy, čím lepší výsledky má, tím lépe se s ním pracuje. Kluci jsou pozornější na trénincích, jsou cílevědomější a lépe snáší kritiku. Nicméně respektujeme i to, když se někdo rozhodne nejít na střední školu. Máme nastavené programy i pro takové hráče, každé ráno chodí na angličtinu s rodilou mluvčí. Všichni se stejně vidí v zahraničí, takže to je pro ně bonus a my máme jistotu, že se do jedenácti neválí v posteli nebo se neflákají někde po městě.

Trojice Petr Dědek (vlevo), Roman Červenka a Petr Sýkora roztahují dres pro nového hráče extraligových Pardubic.

Zpátky k A týmu. Nejtřaskavějším tématem je aktuálně příchod Romana Červenky. Geneze přestupu je známa, jakou roli jste v něm sehrál vy ve vztahu ke své švýcarské kariéře?

Neřekl bych, že to bylo nějak spojované se mnou a mým působením ve Švýcarsku. Jako první s jeho agentem začal mluvit Petr Dědek, řešili různé možnosti a když se Roman vyjádřil, že by ho naše nabídka zajímala, měli jsme jedno sezení. Já jsem pak už jen komunikoval s Janickem Steinmannem (sportovní ředitel Rapperswilu) o dotažení transferu.

Ve Švýcarsku Červenkův přestup vyvolal celou řadu reakcí. Jaké ohlasy máte vy?

Moc jsem toho ještě nečetl, ale jsme moc rádi, že se Roman rozhodl pro nás. Že se takoví hráči chtějí vracet, není skvělé jen pro nás a fanoušky Dynama, ale hlavně pro celou extraligu.