Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

„Je nás teď dohromady třináct zdravých a nechceme riskovat. Rozhodli jsme se tak předčasně ukončit turnaj v Yverdonu a odcestujeme domů,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora na klubovém webu.
Východočeši ve čtvrtek večer prohráli s týmem Fribourg-Gottéron 2:3. Do zápasu již nezasáhla šestice nemocných hráčů, kteří odcestovali domů o den dříve. Pardubice nastoupily s šesti obránci a deseti útočníky. Před startem extraligy Dynamo čeká už jen zápas se svým B-týmem ve čtvrtek 4. září.
„Kluci dostanou pár dní volna, aby se dali dokupy. Od příštího týdne se už začneme připravovat na start soutěže. Máme tam ještě jeden přípravný zápas a pak se to rozjede naplno,“ dodal Sýkora k nejbližšímu programu.