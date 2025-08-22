Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

Autor: ,
  9:30
Vedení hokejistů Pardubic se kvůli šířící se viróze v mužstvu rozhodlo předčasně ukončit start na turnaji Coupe des Bains ve Švýcarsku. Dnes tak Východočeši neodehrají plánovaný druhý zápas proti Bernu.
Trénink hokejistů Dynama Pardubice.

Trénink hokejistů Dynama Pardubice. | foto: ČTK

Trénink hokejistů Dynama Pardubice
Kouč Filip Pešán sleduje trénink pardubických hokejistů.
Pardubický obránce John Ludvig na tréninku.
Jakub Lauko pózuje po podpisu smlouvy v Pardubicích.
5 fotografií

„Je nás teď dohromady třináct zdravých a nechceme riskovat. Rozhodli jsme se tak předčasně ukončit turnaj v Yverdonu a odcestujeme domů,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora na klubovém webu.

Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc

Východočeši ve čtvrtek večer prohráli s týmem Fribourg-Gottéron 2:3. Do zápasu již nezasáhla šestice nemocných hráčů, kteří odcestovali domů o den dříve. Pardubice nastoupily s šesti obránci a deseti útočníky. Před startem extraligy Dynamo čeká už jen zápas se svým B-týmem ve čtvrtek 4. září.

„Kluci dostanou pár dní volna, aby se dali dokupy. Od příštího týdne se už začneme připravovat na start soutěže. Máme tam ještě jeden přípravný zápas a pak se to rozjede naplno,“ dodal Sýkora k nejbližšímu programu.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový...

Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

Vedení hokejistů Pardubic se kvůli šířící se viróze v mužstvu rozhodlo předčasně ukončit start na turnaji Coupe des Bains ve Švýcarsku. Dnes tak Východočeši neodehrají plánovaný druhý zápas proti...

22. srpna 2025  9:30

Tři roky ve Finsku? Ani mi nepřijde, že bych byl pryč. Kovařčík o návratu do Třince

Do přípravných zápasů hokejových Ocelářů Třinec zatím Michal Kovařčík nezasáhl. Je po operaci kýly, a tak chyběl proti Frýdku-Místku (3:0) a také ve čtvrtek v Brně v duelu s Kometou (4:3). „Ale...

22. srpna 2025  7:03

Mistrovské Brno prohrálo s Třincem, dva hráči v přípravě slavili hattrick

Hokejisté mistrovského Brna prohráli v přípravě na blížící se start extraligy s Třincem 3:4 v prodloužení a připsali si druhou porážku ve třetím utkání. Virózou oslabené Pardubice prohrály ve...

21. srpna 2025  21:37,  aktualizováno  22:38

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

Usiloval o angažmá v NHL, v pětatřiceti se ale hokejový obránce Jan Rutta s nablýskanou soutěží spíš definitivně rozloučí. Mistr světa a dvojnásobný držitel Stanley Cupu se údajně po osmi letech...

21. srpna 2025  11:28

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Soudili ho za domácí násilí, hrozilo mu vězení. Teď potížista Lucic usiluje o návrat

Na ledě má pověst tvrďáka, rváče, ale také ne zrovna elegantního bruslaře, co už má to nejlepší za sebou. Navíc necelé dva roky hokej ani nehrál, místo toho léčil zranění, létal po soudech nebo...

20. srpna 2025  13:56

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

20. srpna 2025  13:15

MS v hokeji 2026: Složení základních skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. srpna 2025  13:02

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

20. srpna 2025  11:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta vyhrála v přípravě i počtvrté. Vary vyzrály na Kladno, slavil také Liberec

Hokejisté pražské Sparty zdolali v přípravě v Milevsku České Budějovice 4:2 a vyhráli i čtvrtý test před startem soutěžní sezony. Další duel čeká Pražany ve čtvrtek 28. srpna v Lize mistrů na ledě...

19. srpna 2025  21:01,  aktualizováno  22:51

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

19. srpna 2025  19:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.