Pardubice utkáním proti Mladé Boleslavi reagují na nucený dřívější odjezd ze švýcarského turnaje Coupe des Bains. Týmem se začala šířit viróza a poslední zápas s Bernem se neuskutečnil.
V kádru v jednu chvíli zůstalo pouze třináct zdravých hokejistů a pokračování v turnaji tak víceméně nepřipadalo v úvahu.
„Nemohli jsme riskovat zdraví dalších hráčů, takže jsme se rozhodli pro předčasný odjezd z turnaje,“ vysvětloval už dříve na klubovém webu sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.
Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem
Tým dostal pár dní volna na zotavenou a od začátku tohoto týdne opět trénuje v téměř kompletním složení. Dál mu chybí dlouhodobě zraněný Martin Kaut a nemocný zůstává Libor Hájek. Zapojil se naopak Roman Červenka.
Hvězda Dynama se na ledě s týmem objevila v úterý vůbec poprvé od začátku letní přípravy, devětatřicetiletý matador dával dohromady bolavá záda.
Aby dohnal zápasové manko, nejspíš naskočí právě do utkání v Mladé Boleslavi, které lze brát za extraligovou generálku. Hned následující den sice Dynamo v Chrudimi nastoupí proti své prvoligové rezervě, tento zápas však nenabízí potřebnou zátěž.
Půjde již o čtvrtý vzájemný souboj obou pardubických týmů. Hraje se však především kvůli fanouškům, kteří dostávají možnost vidět prakticky všechny hráče najednou. Do klubové kasy navíc přiteče i nějaká ta koruna.
Zato Boleslav může Dynamo pořádně provětrat.
Vytáhnout se proti Pardubicím bude chtít třeba Jakub Lichtag, pro kterého v Dynamu nezbylo místo, nebo jiný útočník Tomáš Mazura. Další pardubický odchovanec, který se vrátil do extraligy v průběhu loňské sezony po osmi letech v zámoří.
První soutěžní test přijde 10. září, kdy Dynamo čeká úvodní domácí extraligový zápas proti Hradci Králové. Klub už nejen na derby spustil prodej vstupenek. Předplatitelé nového komunikačního kanálu Dynamo Premium si mohou pořídit lístek na všech pět zářijových domácích utkání, volný prodej odstartuje v sobotu dopoledne.