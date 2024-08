Dynamo vyrazilo trénovat do Salzburgu: Doma spěcháme, tady děláme partu

Není to tak, že by se Východočeši ve středu brzy ráno sebrali, naskákali do autobusu a vyrazili do Německa, kam navíc pojedou za dva týdny znovu kvůli Lize mistrů (13. září hrají v Berlíně proti Eisbärenu a 15. ve Straubingu). Od neděle trénovali nedaleko – v rakouském Salzburgu.

„Chtěli jsme před sezonou mít ještě jednou celý tým pohromadě. Blíží se Liga mistrů a potřebovali jsme vyladit nějaké systémové věci,“ vysvětlil Zadina, proč se tým vydal na druhé letní soustředění.

To ale není jediný důvod. Letos se znovu čekají úspěchy, fanoušci skoupili ještě víc permanentek – a jelikož loni tým odešel hlavou v ten nejdůležitější moment (nezvládl šesté finále v Třinci při vedení 3:2 na zápasy), dělají v Pardubicích letos maximum pro to, aby se nic podobného neopakovalo.

Dynamo chtělo v Rakousku taky tmelit partu. „Aby to mělo význam, vyrazili jsme pryč,“ potvrdil Zadina a útočník Tomáš Zohorna souhlasí: „Doma v Česku často někdo po tréninku někam spěchá, tady bylo víc prostoru být spolu a sblížit se.“

Dynamo využilo zázemí tréninkového centra Red Bullu Salzburg. „Hodně už jsem o něm slyšel, bylo tam fakt všechno. Pro hokejisty, fotbalisty a nevím, které další sportovce,“ dodal Zohorna.

Pardubice vyrazily za hranice v téměř kompletním složení. Chybí pouze obránce Peter Čerešňák, který bude od čtvrtka se slovenskou reprezentací bojovat v kvalifikaci na olympiádu, a další zadák Martin Švec. Ten zase na poslední chvíli dostal pozvánku do české dvacítky pro Turnaj pěti zemí ve švýcarském Zugu, po pondělním tréninku proto pardubický tým opustil.