Sedlák se ve čtvrtfinále těší na Zohornu: S takovými hráči je vždycky velká zábava

Sedlák zde totiž narazí i na nedávného spoluhráče Tomáše Zohornu, vyhlášeného provokatéra, který však od říjnové výměny za Jáchyma Kondelíka válí právě za Motor.

„Těším se na to, s takovými hráči je to vždycky velká zábava. Víme, jaký ‚Zohy‘ umí být před bránou i ve hře. Ale nemá cenu se na to nějak zaměřovat, musíme si hlídat, co máme dělat my,“ nabádal Sedlák svůj mančaft.

Jaké to pro vás bude po čtrnáctidenní pauze?

Začátek bude asi kostrbatý, uvidíme potom během série. Fyzicky ale žádný problém nebude, měli jsme dobrý odpočinek a zároveň jsme něco natrénovali. Už aby to začalo! Bude to chtít se co nejrychleji vpravit do hry.

Budějovice nejsou jen Tomáš Zohorna. Co byste k nim řekl?

Mají Milana Gulaše, ale taky spoustu mladých kluků, kteří dobře bruslí, mají dovednosti, dokážou dát góly. Beky, kteří tvoří hru. Dobrý, rychlý soupeř, dokáže přečíslovat. Musíme se na to nachystat. Budějovice měly dobrou základní část, jsou nebezpečné. Bylo to letos celkově vyrovnané. Nejsme v pozici, že bychom někoho mohli podcenit nebo si říkat, že někoho můžeme „přejet“. Tohle jde stranou.

Pro vás bude souboj s Motorem zvláštní? Jste jeho odchovancem.

Snažím se to příliš nevnímat. Někdo na vás zkrátka vyjde a proti tomu musíte hrát. A v těch utkáních chtít zvítězit. Pro mě osobně to zase až tak speciální asi není.

Příbuzné ovšem v Budějovicích pořád máte, ne?

Rodiče tam stále bydlí, ale já už na jih Čech moc často nejezdím. Otočím se tam párkrát za léto a za kamarádama. Máme tam partu kluků, se kterými jsem hrával v mládeži, občas se sejdeme. Nicméně za posledních 14 let, od svých 18, jsem tam moc nebyl. Čím jste starší, množství hráčů, se kterými, nebo naopak proti nimž jste někdy nastupoval, naskakuje.

Lukáš Sedlák z Pardubic a Patrik Hrehorčák z Třince.

Hrálo u vás nějakou roli, koho do čtvrtfinále dostanete?

Vždycky máte týmy, proti kterým se vám hraje lépe. Ale v play off je to fakt jedno, musíte se vypořádat s tím, kdo před vámi stojí. Předvést top výkon. Není v naší moci rozhodnout o tom, že na nás narazí zrovna nejoblíbenější soupeř.

Jedním z úkolů bude splatit fanouškům dluh za nepovedený únor, cítíte to tak?

Nevím, jestli to je dluh. Každý v kabině chce předvádět dobré výkony, není to tak, že bychom si řekli, že se na to teď vykašleme a budeme hrát špatně. Chceme ukázat to nejlepší, ale myslím, že pro to každý celou sezonu dělá maximum. Pořád je to sport, ne každá čtvrtina sezony vyjde, vždycky budete mít horší období. Doufám, že jsme si ty špatné zápasy vybrali. Víme, kde jsme dělali chyby, jak to napravit.

Pokud se vám to povede, tak dostanete zpět stržené únorové výplaty.

To už je dávno za námi, stejně jako celá základní část. V kabině jsme si to mezi sebou všechno řekli a teď v podstatě začíná nová sezona, všechno pojede od nuly. Může se stát úplně cokoliv, neřekl bych, že by teď někdo myslel na pokuty. Nebo spíš doufám v to, že nikdo nepřemítá o tom, jaká byla sezona, jestli dobrá, nebo špatná, a jestli někdo dal tolik nebo tolik gólů. Teď to bude všechno jiné.