POHLED: Facka do tváře Dynama. Tohle by na titul v extralize nestačilo

V Davosu se týmu nedařilo o nic lépe. Dynamo na Spengler Cupu nezvládlo ani jednou zvítězit za tři body a nakonec je z turnaje „vypakoval“ průměrný německý mančaft ze Straubingu.

Zbývá tak poslední možnost na úspěch, na který Dědek a spol. čekají už pátou sezonu, a to je česká nejvyšší soutěž. Upřímně řečeno, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Dynamo mělo v play off dominovat. Příliš na tom nemění ani čelné postavení v extraligové tabulce. Klub totiž stále dokola prohrává ty nejzásadnější zápasy, které je potřeba jakkoliv „urvat“. Na sílu, na odolnost — a to jak fyzickou, tak i psychickou.

Místo toho úžasně věrní fanoušci, kteří zápas co zápas napěchují arénu a neváhají utratit ani desítky tisíc za cestu do Švýcarska, sledují stále dokola zbytečné fauly, zoufalé přesilovky, nezvládnuté koncovky duelů a k tomu často matné hvězdy.

Všechny drahé akvizice, často s visačkou kvality NHL, pak na Spengler Cupu zastíní pardubický veterán a odchovanec Daniel Rákos, který měl původně hrát jen za „béčko“. Zvláštní, podezřelé.

Pardubický útočník Daniel Rákos se raduje ze svého gólu ve čtvrtfinále Spengler Cupu.

Pokud má Dynamo na jaře slavit historicky sedmý titul, je potřeba vytvořit tým. Skutečný tým, ve kterém bojuje jeden za druhého a který jde za společným cílem. Zatím Pardubice nabízejí jen partu královsky placených profíků, kteří plní jen to, co musí, ale nic navíc nedávají. Čest výjimkám.