Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Ondřej Bičiště
  9:15
První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast v Lize mistrů. „Na tu se těšíme, speciálně v létě vám tyhle těžké zápasy pomohou dostat se rychleji do zápasového tempa. Liga mistrů je skvělá soutěž, budeme v ní chtít uspět,“ přeje si pardubický útočník Jiří Smejkal, jehož trefa zpečetila pardubické vítězství na ledě již jistého barážisty.
Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově. | foto: MAFRA

Lukáš Sedlák (vlevo) slaví pardubický gól s Romanek Červenkou.
Hokejisté Litvínova na rozbruslení Vlasatého zápasu
Petr Koblasa a Markuss Komuls s parukou na rozbruslení Vlasatého zápasu.
VLASATÝ ZÁPAS v Litvínově je každoroční charitativní akce pořádaná HC VERVA...
12 fotografií

Jak je pro sebevědomí důležité, že už máte jisté vítězství po základní části extraligy?
Věděli jsme, že se to dneska může potvrdit, ale moc jsme se na to nesoustředili. I když je Litvínov poslední, nechtěli jsme nic podcenit a hrát naši hru, což se nám většinu zápasu dařilo. Zasloužená výhra.

V základní části jste dosud ani jednou neprohráli třikrát za sebou, procházíte jí bez výkyvů. V tom je to jiné než loni?
Já to bohužel po většinu sezony kvůli zranění sledoval z tribuny nebo z televize, ale když to srovnám s loňskem, nebyla žádná krize. Když se prohrálo, tým to nepoložilo. I když jsme třeba v nějakém utkání ztráceli o dva góly, často jsem to otočili a díky tomu jsme tam, kde jsme.

Jak se cítíte po tom dlouhém zranění?
Hodně mi teď pomohla olympijská přestávka, trénovali jsme těžce, bylo to náročné. Ale v těch dvou zápasech po pauze jsem se poprvé od mého návratu cítil lépe. Snad to bude pokračovat a vygraduje to na play off.

Jak vám pomůže vstřelený gól?
Bohužel to bylo až na konci, měli jsme toho za zápas hodně a často nám to v poslední chvíli uskočilo. Nakonec to byl takový jednoduchý gól po dorážce. Byl jsem na sebe naštvaný, bylo tam víc situací, ze kterých to mohlo padnout.

Vy i vaši spoluhráči ve formaci Jáchym Kondelík a Miloš Kelemen jste urostlí chlapi, hrajete tvrdě. Bude to strašák pro soupeře v play off?
Rozumíme si na ledě i mimo něj, chceme tak hrát. Nic nevymýšlet, jednoduše se dostat do pásma kolem brány. Dotlačit to tam. V play off padá devadesát procent gólů tak, jak jsme ho dnes dali my.

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Takže ve vyřazovací části ještě přitvrdíte?
Samozřejmě chceme být lajna, proti které nikdo nechce hrát. Kluci začínali po většinu sezony proti nejlepším pětkám, může to tak být i v play off. Chceme být nepříjemní pro protihráče, ale zároveň silní u nich v pásmu a vytěžit z toho i góly.

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

