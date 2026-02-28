Jak je pro sebevědomí důležité, že už máte jisté vítězství po základní části extraligy?
Věděli jsme, že se to dneska může potvrdit, ale moc jsme se na to nesoustředili. I když je Litvínov poslední, nechtěli jsme nic podcenit a hrát naši hru, což se nám většinu zápasu dařilo. Zasloužená výhra.
V základní části jste dosud ani jednou neprohráli třikrát za sebou, procházíte jí bez výkyvů. V tom je to jiné než loni?
Já to bohužel po většinu sezony kvůli zranění sledoval z tribuny nebo z televize, ale když to srovnám s loňskem, nebyla žádná krize. Když se prohrálo, tým to nepoložilo. I když jsme třeba v nějakém utkání ztráceli o dva góly, často jsem to otočili a díky tomu jsme tam, kde jsme.
Jak se cítíte po tom dlouhém zranění?
Hodně mi teď pomohla olympijská přestávka, trénovali jsme těžce, bylo to náročné. Ale v těch dvou zápasech po pauze jsem se poprvé od mého návratu cítil lépe. Snad to bude pokračovat a vygraduje to na play off.
Jak vám pomůže vstřelený gól?
Bohužel to bylo až na konci, měli jsme toho za zápas hodně a často nám to v poslední chvíli uskočilo. Nakonec to byl takový jednoduchý gól po dorážce. Byl jsem na sebe naštvaný, bylo tam víc situací, ze kterých to mohlo padnout.
Vy i vaši spoluhráči ve formaci Jáchym Kondelík a Miloš Kelemen jste urostlí chlapi, hrajete tvrdě. Bude to strašák pro soupeře v play off?
Rozumíme si na ledě i mimo něj, chceme tak hrát. Nic nevymýšlet, jednoduše se dostat do pásma kolem brány. Dotlačit to tam. V play off padá devadesát procent gólů tak, jak jsme ho dnes dali my.
Takže ve vyřazovací části ještě přitvrdíte?
Samozřejmě chceme být lajna, proti které nikdo nechce hrát. Kluci začínali po většinu sezony proti nejlepším pětkám, může to tak být i v play off. Chceme být nepříjemní pro protihráče, ale zároveň silní u nich v pásmu a vytěžit z toho i góly.