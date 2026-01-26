Tipsport extraliga 2025/26

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Marek Votke
  8:56
Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na druhém místě extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také fantastický Nick Malík, který pochytal 49 střel. Hosté nakonec vyhráli 4:3 v prodloužení, v Pardubicích nechali bod, který domácím necelou minutu před koncem zařídil uzdravený útočník Jiří Smejkal.
Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026) | foto: HC Dynamo

„Plzeň nám připomínala Třinec v jeho éře, hrála dobře strukturovaně. I když jsme devadesát procent času tlačili, najednou ujela a udeřila. Jako by to byly nacvičené akce, nejde ani říct, že šlo o náhodné góly,“ uznal Smejkal.

Naopak náhodný se zdál ten jeho. Při závěrečné power play Dynama se s pukem ocitl až na vrcholu kruhu pro vhazování na úrovni obránce Daniela Gazdy. Zkusil ještě jednu z posledních střel, řekli byste si, že zrovna tahle neměla proti skvěle chytajícímu Malíkovi nárok, jenže puk nakonec skončil v bráně – 3:3. Pro Dynamo zdánlivě ztracené utkání mířilo do prodloužení.

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

„I z takových zápasů často urveme alespoň bod. Za stavu 1:3 jsem z nás pořád cítil, že to můžeme srovnat. V tomhle jsme oproti minulé sezoně udělali velký pokrok,“ pochvaloval si Smejkal.

Nakonec našel vysvětlení i pro svoji trefu z neobvyklé pozice: „Na beku jsem v poslední době hodně trénoval, jelikož jsme měli plno v útočných formacích. Zkusil jsem si toho docela dost.“

Měl na to čtyři měsíce. Přesně po takové době se proti Plzni vrátil do sestavy po zranění ruky. „Myslel jsem, že ji mám jenom naraženou. Když jsem pak ale musel na operaci a doktor mi řekl, že to bude na čtyři měsíce, bylo to hrozné,“ povzdechl si.

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Nespecifikovaný problém jej trápil od začátku sezony. „Zranil jsem se na posledním tréninku před prvním zápasem s Hradcem,“ upřesnil. I tak zvládl s bilancí 2+3 odehrát šest z úvodních sedmi kol soutěže.

Pak tělo řeklo dost.

„Hrál jsem pod injekcemi proti bolesti. Ruku jsem ale kvůli tomu moc necítil a nakonec se dostal do stádia, že mě bolela i mezi zápasy. Už to prostě dál nešlo. Než abych se celou sezonu trápil a držel hokejku v podstatě jen jednou rukou, šel jsem to řešit,“ popisoval Smejkal.

Zranění jako motivace

Sice věděl, že v olympijském ročníku čtyřměsíční pauza znamená absenci v drtivé většině zápasů základní části, ale i to bylo vlastně k něčemu dobré. „Vzal jsem to tak, že budu mít čas připravit se na nejdůležitější fázi sezony. Zapracoval jsem hned na několika věcech, udělal jsem maximum,“ doufal útočník Dynama.

První měsíc dva spíš fyzička na bruslích, až potom práce s hokejkou. „Ze začátku to bylo výborné, ale když pak začnete střílet a zjistíte, že to pořád není úplně ono, je to psychicky náročné,“ přiznal Smejkal. „Na návrat už jsem se fakt těšil, jsem rád, že stihnu ještě pár zápasů před pauzou.“

Podle původního plánu měl hrát až po ní, od doktora však dostal zelenou o něco dřív. „Nechtěl mě do hry pustit dřív než na konci února, ale když věděl, že odehraju tři zápasy a pak si ruka zase odpočine, byl benevolentnější,“ přiblížil Smejkal.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 45 24 4 7 10 145:102 87
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 44 22 2 6 14 119:100 76
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 44 19 5 8 12 121:92 75
4. HC Oceláři TřinecTřinec 45 20 6 3 16 133:115 75
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 44 21 4 4 15 116:110 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 45 18 8 2 17 115:107 72
7. HC Kometa BrnoKometa 45 18 4 5 18 121:126 67
8. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 44 16 5 4 19 117:121 62
11. HC OlomoucOlomouc 46 18 3 2 23 107:132 62
12. Rytíři KladnoKladno 45 14 5 5 21 109:120 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 44 14 5 4 21 90:118 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 45 11 3 4 27 97:149 43
Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

