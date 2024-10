Na řešení je čas, vzkazují Pardubice. Bez trenéra mohou vydržet i několik týdnů

„Určitě se nechci pouštět do hodnocení toho, co se stalo a co ne. Všechno si musíme pečlivě zanalyzovat. V noci zkrátka padlo rozhodnutí, které respektujeme. Všechno chápeme, ale na řešení je ještě čas,“ řekl bývalý elitní kanonýr.

Zatím si sáhl do B týmu pro Baďoučka, který už se v minulosti na lavičce prvního týmu mihl. V sezoně 2015/2016 jej vedl jako asistent spolu s Milošem Říhou mladším.

„Václav Baďouček je velice kvalitní trenér z naší organizace. Je zkušený a dokáže tým uklidnit. Věřím, že nám zajistí čas pro správné rozhodnutí (při hledání jeho nástupce),“ nepochyboval Sýkora.

Otázkou zůstává, kolik ho bude potřeba. Lidé z okolí klubu hovoří o tom, že vedení chce mít jistotu kvalitní náhrady a nechce nic uspěchat. Nedělat ukvapený krok v říjnu, kdy v uvozovkách zatím o nic nejde. A slova víceméně potvrzuje i sám Sýkora.

Jiří Smejkal z Pardubic zakončuje v zápase Ligy mistrů proti Lahti.

„Nemusíme se rozhodovat v rámci dnů ani týdnů. Posílení realizačního týmu řešíme dlouhodobě, v podstatě už od mého nástupu do funkce před aktuální sezonou. Variant bylo víc, ale musí to být někdo, kdo stoprocentně zapadne do našeho konceptu. A to není jednoduché,“ vysvětlil.

V této souvislosti se nejvíce mluvilo o Miloslavu Hořavovi, jenž naposledy stál na střídačce pražské Sparty, kde po posledním semifinálovém vyřazení skončil.

„Rozhodně jsme ale neplánovali měnit trenéry. Za všemi lidmi u našeho týmu stojím a Marek Zadina patří k lepším koučům, které extraliga má. Doufám, že se v budoucnu zase potkáme,“ dodal Sýkora.

Zároveň nepředpokládá, že by se mohla opakovat situace z mistrovského roku 2005, kdy Pardubice tehdy taktéž jen dočasně přebíral Vladimír Martinec a nakonec tým dovedl až k titulu. „Stát se samozřejmě může cokoliv, ale naší vize o posílení realizačního týmu se nevzdáváme a věřím, že se nám to povede,“ řekl sportovní ředitel.

Baďouček už si za A tým stihl střihnout premiéru, leč neúspěšnou. Dynamo ve středu večer prohrálo s finským celkem Lahti Pelicans 2:3 a i přes výraznou střeleckou i herní převahu je v ohrožení jeho postup do play off Ligy mistrů.

Pardubice budou muset příští týden bezpodmínečně vyhrát v Sheffieldu. „Připravíme se na to a poletíme se porvat o vítězství,“ vyhlásil Sýkora.