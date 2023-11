Hokejové Pardubice na obláčku. Zatím to šlape podle představ, těší kabinu

Jeho mužstvo přispělo brankáři Milanu Kloučkovi k čistému kontu. Pro něj to byl čtvrtý „shutout“ v extraligové kariéře a už druhý proti soku z Ostravy.

„Nezastírám, že z toho mám radost, každá nula je hrozně těžká. Ale my hlavně chtěli vyhrát za tři body. To se povedlo, takže paráda,“ pochvaloval si gólman Klouček. Vítkovice, nacházející se v suterénu nejvyšší soutěže, podle něho svojí houževnatostí a obětavostí do značné míry vymazávaly tabulkový odstup od prvního Dynama.

„Mají kvalitní mužstvo, i když jim chyběli zranění a nemocní hráči. Celou dobu to bylo vyrovnané, pořád jsme vedli jen 1:0 a hrálo se na krev. Ale řekl bych, že jsme si výhru zasloužili,“ poznamenal.

Průběh tohoto duelu se výrazně lišil od kanonády z konce září, kdy Pardubice v Ostravar Aréně zvítězily vysoko 7:3. „My se k tomu výsledku nijak neupínali. Chystali jsme se tak jako jindy bez ohledu na soupeře,“ prohlásil obránce Čerešňák.

To platilo i o Kloučkovi, jehož cílem bylo správně se naladit na start po předchozím trápení v Litvínově. Tam 27. října za stavu 0:3 už po dvaceti minutách střídal, Dynamo nakonec padlo 1:4.

„Na to už jsem vůbec nemyslel. Jak se říká: do půlnoci a pak už je jiný den. Chce to hodit za hlavu a nebabrat se v tom. Ty góly z Litvínova jsme si probrali, vážím si toho, že jsem zase dostal šanci a mohl to ve Vítkovicích odčinit. Kluci mi moc pomohli, závěr jsme odehráli zkušeně. Vítkovice až na jeden nájezd prakticky nic neměly,“ uvedl Klouček.

Na reprezentační pauzu jde Dynamo (44 bodů) s luxusním náskokem na litvínovskou Vervu (37), která doma podlehla 0:2 královéhradeckému Mountfieldu. Pražská Sparta, jež o víkendu přetlačila 5:3 Plzeň, je zpět o další bod (36).

„Start do sezony je dobrý,“ kývl Klouček, „ale snažíme se poučovat z mezer ve hře, které máme, a zlepšovat se. Nemíníme usnout na vavřínech.“ „Výsledkově je to zatím takové, jaké jsme si to představovali,“ přisvědčil Čerešňák. „Pochopitelně je stále na čem dělat, ale základ je solidní. V týmu panuje dobrá atmosféra a o to lépe se klukům bude trénovat po volnu, které teď dostanou,“ dodal.

On sám však, podobně jako pět dalších členů kádru, nyní zamíří na sraz národního týmu. Jeho Slovensko totiž hraje na Německém poháru. „Těším se na to. Minulý rok jsem na žádném reprezentačním turnaji nebyl, měl jsem menší přestávku. Uvidím staré i nové tváře a jsem plný očekávání,“ neskrýval Čerešňák. Mimochodem, klání ve Vítkovicích bylo jeho jubilejním 500. v české extralize.

„Tohle nějak neřeším, jen vím, že Činel (útočník David Cienciala) měl teď milník 400. Překvapilo mě to. Ale samozřejmě jsem rád a doufám, že ještě nějaké zápasy přidám,“ věří obránce Dynama.