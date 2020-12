Předposlední s posledním. Dynamo vs. Motor. Kdo se rozjede?

Utkání se hraje v úterý od 18 hodin v pardubické enteria areně, z důvodu platných epidemiologických nařízení české vlády stále bez diváků.

Favorit se tady hledá opravdu těžko, střetne se předposlední třináctý celek tabulky s posledním čtrnáctým. Dynamo má přitom v extralize na Motor náskok jediného bodu, i když je třeba připomenout, že hosté dosud odehráli o zápas více (15).

Jak na Budějovice, jež v neděli doma padly 2:4 s Olomoucí? Z pohledu Pardubic určitě nebude na škodu, když soka znovu výrazně přestřílí tak jako teď v Mladé Boleslavi. Tam těsně nestačily (2:3), ačkoli poměr střeleckých pokusů vyzněl jasně pro Dynamo: 34:17.

„Když budeme takto pokračovat, myslím, že můžeme hrát s každým. Té porážky je škoda, ale sezona je dlouhá. Není to jen o jednom zápase,“ uvedl pro klubový web HC Dynamo Pardubice jeho brankář Dan Vladař, který si v Mladé Boleslavi připsal první start po nedávném příchodu do mužstva.

Po víc než půl roce bez zápasu se od urostlého gólmana nemohly v premiéře čekat zázraky, pravdou však je, že vstup do utkání měl krušný a spoluhráče zrovna nepodržel. Už v první třetině totiž za svá záda pustil tři puky z pouhých osmi ran, a Boleslav tak odskočila do trháku 3:0, což se Dynamu, na rozdíl od týden starého mače proti třineckým Ocelářům, už nepovedlo napravit.

„Nebylo to pro mě úplně nejjednodušší, ale musel jsem se do toho dostat. Dostal jsem tři góly, které bych chtěl samozřejmě všechny vrátit zpátky,“ řekl Vladař. „Nebyl to ideální scénář, nad kterým bych přemýšlel v autobuse, když jsme do Boleslavi přijížděli, ale takový je hokej,“ glosoval s nadhledem.

Ve zbytku utkání Vladař ukázal, že by mohl skutečně být oporou, jakou v něm v Pardubicích potenciálně viděli - víckrát už neinkasoval.

„Snažil jsem se z toho co nejdřív oklepat a dál pomáhat klukům k výhře. Svědomí mám čisté, nechal jsem tam všechno. Obránci v Boleslavi hráli moc dobré utkání a myslím si, že vůbec nemusíme věšet hlavy,“ poznamenal 23letý brankář.