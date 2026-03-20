Tipsport extraliga 2025/26

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Marek Votke
  9:57
Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže pak na sebe všechno vzal kapitán Lukáš Sedlák a pěti body dovedl svůj tým k výhře 8:4.
Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve čtvrtfinále s Kometou 2:0 na zápasy. (19. března 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Hattrick museli Sedlákovi posvětit rozhodčí u videa. (19. března 2026)
Za celou dobu, co je v extralize, vyrobil snad první takhle viditelnou minelu. Ve snaze posunout puk dozadu na beky pro založení útoku v přesilovce vyslal do brejku Tomáše Zohornu, který se nemýlil. V oslabení dovršil zmíněnou otočku Komety ve druhé třetině. Byla na cestě za vyrovnáním série a Zohorna mohl být hrdinou. Jenže pak svoji show spustil právě Sedlák.

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

„Zlobil jsem se na sebe, ale netvrdil bych, že mě to nějak nakoplo. To, že uděláte chybu, se někdy stane a jsem rád, že jsem to odčinil. Ale do jisté míry to bylo dílo náhody,“ popisoval pak Sedlák.

Mluvil o svých pěti bodech za hattrick a dvě asistence. Nejdřív chvíli po Zohornově trefě připravil gól pro Tomáše Dvořáka a na přelomu druhé a třetí třetiny dvěma góly využil dvojnásobnou přesilovku. Za dalších pět minut potom přišel hattrick. Sedlák uháněl po levém křídle a před bránou ho fauloval Arttu Ilomäki. Všichni čekali spíš to, že rozhodčí nařídí trestné střílení, jenže pardubický kapitán v pádu dokázal dostat puk za brankovou čáru a rozhodčí od videa nakonec uznali gól na 6:3.

„Upadl jsem a klouzal do gólmana, ale vůbec jsem nevěděl, jestli puk přejel, nebo nepřejel brankovou čáru. Z gólu jsem byl překvapený stejně jako všichni ostatní v hale,“ přiznal Sedlák.

Zkompletoval svůj druhý hattrick od příchodu do extraligy v roce 2022. Ten první dal 10. ledna 2024, shodou okolností taky proti Kometě. Posílal tehdy Dynamo už do vedení 5:1, to ale nakonec zachraňovalo výhru 7:6 až v prodloužení.

„To je taky dílo náhody. Nemůžu přesně říct, čím to je, že se mi proti Kometě nějakým způsobem daří. Teď jsem proměnil dvě přesilovky a dal takový zvláštní gól,“ říkal Sedlák.

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Osobní statistiky pochopitelně vůbec neřešil. Klíčová je druhá čtvrtfinálová výhra nad Brnem a další důkaz, že Pardubice umí i pod velkým tlakem.

„Není to jen o tom, že vám soupeř v jednom zápase rychle otočí a musíte začít hrabat. Je to spojené s celou naší cestou i z předešlých play off. Zvykání si na to, že ne v každém zápase budeme pořád ve vedení. Nesmíte panikařit a dál hrát hokej, který vás zdobí. Někdy je to těžké, někdo se třeba začne trochu bát, ale my se tentokrát nebáli. Došli jsme si pro fauly a využili přesilovky,“ těšilo Sedláka.

Celkem jich Dynamo ve dvou čtvrtfinálových zápasech proměnilo osm ze čtrnácti. Další utkání přijdou na řadu v neděli a v pondělí při odvetách v Brně. Obě začínají v 17 hodin.

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

20. března 2026

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL.

Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...

20. března 2026  7:11,  aktualizováno  8:18

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

19. března 2026  21:28

Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....

19. března 2026  17:01

Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...

19. března 2026  16:36

