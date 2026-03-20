Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Za celou dobu, co je v extralize, vyrobil snad první takhle viditelnou minelu. Ve snaze posunout puk dozadu na beky pro založení útoku v přesilovce vyslal do brejku Tomáše Zohornu, který se nemýlil. V oslabení dovršil zmíněnou otočku Komety ve druhé třetině. Byla na cestě za vyrovnáním série a Zohorna mohl být hrdinou. Jenže pak svoji show spustil právě Sedlák.
„Zlobil jsem se na sebe, ale netvrdil bych, že mě to nějak nakoplo. To, že uděláte chybu, se někdy stane a jsem rád, že jsem to odčinil. Ale do jisté míry to bylo dílo náhody,“ popisoval pak Sedlák.
Mluvil o svých pěti bodech za hattrick a dvě asistence. Nejdřív chvíli po Zohornově trefě připravil gól pro Tomáše Dvořáka a na přelomu druhé a třetí třetiny dvěma góly využil dvojnásobnou přesilovku. Za dalších pět minut potom přišel hattrick. Sedlák uháněl po levém křídle a před bránou ho fauloval Arttu Ilomäki. Všichni čekali spíš to, že rozhodčí nařídí trestné střílení, jenže pardubický kapitán v pádu dokázal dostat puk za brankovou čáru a rozhodčí od videa nakonec uznali gól na 6:3.
„Upadl jsem a klouzal do gólmana, ale vůbec jsem nevěděl, jestli puk přejel, nebo nepřejel brankovou čáru. Z gólu jsem byl překvapený stejně jako všichni ostatní v hale,“ přiznal Sedlák.
Zkompletoval svůj druhý hattrick od příchodu do extraligy v roce 2022. Ten první dal 10. ledna 2024, shodou okolností taky proti Kometě. Posílal tehdy Dynamo už do vedení 5:1, to ale nakonec zachraňovalo výhru 7:6 až v prodloužení.
„To je taky dílo náhody. Nemůžu přesně říct, čím to je, že se mi proti Kometě nějakým způsobem daří. Teď jsem proměnil dvě přesilovky a dal takový zvláštní gól,“ říkal Sedlák.
Osobní statistiky pochopitelně vůbec neřešil. Klíčová je druhá čtvrtfinálová výhra nad Brnem a další důkaz, že Pardubice umí i pod velkým tlakem.
„Není to jen o tom, že vám soupeř v jednom zápase rychle otočí a musíte začít hrabat. Je to spojené s celou naší cestou i z předešlých play off. Zvykání si na to, že ne v každém zápase budeme pořád ve vedení. Nesmíte panikařit a dál hrát hokej, který vás zdobí. Někdy je to těžké, někdo se třeba začne trochu bát, ale my se tentokrát nebáli. Došli jsme si pro fauly a využili přesilovky,“ těšilo Sedláka.
Celkem jich Dynamo ve dvou čtvrtfinálových zápasech proměnilo osm ze čtrnácti. Další utkání přijdou na řadu v neděli a v pondělí při odvetách v Brně. Obě začínají v 17 hodin.