Odčarovat Postavu? Takhle nepřemýšlíme, důležitá je výhra, řekl Vondráček

Atmosféra napěchovaného hlediště, do něhož se téměř jistě nacpalo víc než ohlášených 7 700 diváků, dýchal i na něho. Aby ne, v letech 2017 a 2018 zde Tomáš Vondráček slavil dva mistrovské tituly, v Brně kdysi poprvé okusil extraligu.

Ve třetím finále napomohl tomu, že se mistrovskému poháru přiblížil i jako opora Pardubic.

„Je skvělé, že jsme vyhráli. Máme důležitou druhou výhru, kdo gól dá, je jedno, hlavní je výsledek. Teď jen dobře zregenerovat a zítra jdeme zase do boje,“ vyprávěl čtyřiatřicetiletý specialista na vyhecované bitvy po zatím nejdůrazněji vedeném střetu finálové série.

Má pro vás vítězný gól právě v Brně speciální význam?

Odehrál jsem toho v Brně hodně, takže na mě atmosféra dýchla, ale ještě jednou říkám, že je skvělé, že jsme zápas zvládli. Plnili jsme, co jsme si řekli, a ukázali jsme si, že když se toho držíme, tak to funguje.

Dali jste čtyři góly, brněnskému brankáři Michalu Postavovi jste z toho vstřelili tři, čtvrtý fo padl prázdné. Cítíte, že jste Postavovo kouzlo trochu odčarovali?

Takhle nad tím vůbec nepřemýšlím, nekoukám se na to. Potřebujeme dát víc gólů než soupeř, to je vždycky hlavní.

Tipsport extraliga @telhcz Další těžký direkt pro domácí Kometu! 👀



Michal Postava pouze vyrazil tvrdou ránu Lukáše Sedláka, takže Tomáš Vondráček bez problémů navýšil na rozdíl dvou branek! 😱



#TELH | #finaletelh | #zatitulem | #momentyplayoff | #KOMPCE https://t.co/PmmGY9exuK oblíbit odpovědět

Nicméně třikrát jste se prosadili z blízkosti brankoviště. Dbali jste na to, abyste měli víc dorážek?

V každém zápase je důležité motat se kolem brankoviště. Nedívali jsme se na to, jestli z Postavy vypadávají puky nebo ne. My jsme se drželi své hry.

Povzbudí vás, že jste po první domácí porážce dokázali otočit stav finále a vyhrát hned první duel v Brně?

Na psychiku to dobré je. V prvním utkání jsme to ještě nebyli my, tam to bylo takové neslané nemastné. Nehráli jsme špatně, ale prostě jsme to nebyli my.

Strkanice před brankářem Michalem Postavou mezi hráči Brna a Pardubic během třetího finále extraligy

Celkově ve třetím zápase přibylo potyček, oplácelo se. Už se vytvořily dvojičky, které po sobě jdou?

Hraje se normální play off, nijak to nevybočuje z normálu. Není v tom nic hrozného, nic zákeřného.

V poslední minutě si šel za sekání na vás sednout na trestnou lavici domácí bek Nicolas Beaudin. Někteří brněnští borci pak naznačovali, že jste pádu na led přihrál. Co vy na to?

O žádné simulování nešlo, stoprocentně ne. Pod koleno mi přišla sekera, prostě to štíplo. Simulovat bych si v životě nedovolil.