Kelemen dal nejrychlejší pardubický hattrick. Hlavně nehrajme na krásu, říká

Miloš Kelemen přišel v listopadu do Pardubic coby další dílek do pomyslné skládačky, která má Východočechům zajistit titul. Podepsal smlouvu do roku 2027, nicméně by se asi nikdo příliš nedivil, pokud by při nejbližší příležitosti šel třeba ještě jednou zkusit Ameriku či jinou elitní soutěž v Evropě.

I kdyby se ovšem z jeho působení v Dynamu stala jen nějaká kratší kapitola, v historických klubových tabulkách už bude Kelemen zapsaný navždy. Od neděle drží místo pro střelce nejrychlejšího pardubického hattricku. V zápase na Kladně to zvládl za 23 minut 59 vteřin a řídil výhru 5:2.

Sesadil tak bývalého pardubického útočníka Jana Čalouna, který jeden ze svých hattricků stihl za 27 minut a 34 vteřin. Konkrétně v zápase s Litvínovem 24. listopadu 2006. Na den přesně o šest let dříve dal zase Spartě o 11 vteřin pomalejší tři góly nejlepší střelec pardubické historie Petr Sýkora, ten je v téhle tabulce třetí.

Ale zpět do současnosti.

„Byla to výborná práce celé formace. Jáchym Kondelík mi suprově nahrál na první gól, Martin Kaut zase na druhý a při třetí trefě opět Kondel výborně odtáhl dva hráče a já měl čas na střelu. Jsme šťastní, že se naší formaci konečně začíná dařit,“ pochvaloval si Kelemen v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Pardubický Miloš Kelemen slaví hattrick v utkání s Kladnem.

Další dva body za asistence totiž pobral v předešlém pátečním utkání Dynama na ledě Karlových Varů, kde Pardubice zvítězily 5:4 po nájezdech. Celkově jich druhá útočná formace v těchto dvou zápasech nastřádala 12 za pět gólů a sedm nahrávek.

„Naše lajna hraje velmi dobře celou dobu, takže podle mě bylo jen otázkou času, kdy nám to tam začne padat. Jsme sebevědomí a silní na puku, jen v tom teď musíme pokračovat. Nezačít hrát na krásu, ale stále se tlačit do brány,“ nabádal Kelemen.

Konkrétně v Kladně se blýskla i první pardubická formace. Jiří Smejkal zapsal tři asistence a po gólu přidali kapitán Lukáš Sedlák a Roman Červenka. Kladno pak ve zbytku zápasu pouze korigovalo konečný výsledek zásluhou Martina Procházky a Eduardse Tralmakse.

Připomínka památného titulu

O čtvrtou výhru v řadě budou Pardubice usilovat ve středu od 18 hodin doma proti Olomouci. V rámci speciální akce Den D, která odkazuje na úspěšnou klubovou historii, si připomenou památný titul z roku 2005.

„Dorazit by měly zhruba dvě třetiny mistrovského kádru,“ slíbil tiskový mluvčí Pardubic Jan Mroviec. Fanoušci se můžou namátkou těšit na dva členy nejproduktivnějšího prvního útoku Michala Mikesku s Janem Bulisem, Tomáše Divíška, ale třeba taky na legendárního klubového maséra a kustoda Martina Mandyse či nejproduktivnější beky Jana Snopka s Andrejem Novotným. A spoustu dalších.

Svou účast předběžně slíbil i gólman Ján Lašák, u něj to ale ještě není stoprocentně jisté.