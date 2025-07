Pešán: Brzy začne běžná akce Hokejisté Dynama Pardubice zakončují první týden přípravy na ledě. Byl vesměs dobrovolný, respektive dostali volno hráči starší třiceti let. „Těm, nebo hráčům, kteří měli dlouhou sezonu, jsme nabídli dobrovolný první týden. Pro zbytek je všechno povinné,“ líčil na klubovém webu nový pardubický kouč Filip Pešán, kterého doplňují asistenti Karel Mlejnek s Václavem Kočím a nový trenér gólmanů Jiří Sklenář z Prostějova. Po pěti letech nahrazuje Františka Brázdila. I tak ale na prvním tréninku nechyběl kapitán Lukáš Sedlák, posila Vladimír Sobotka či gólman Roman Will. „Všichni se potřebují etablovat a zvyknout si na novou výstroj, aby je na začátku sezony nic nepřekvapilo,“ říkal Pešán. Na zajiždějící tréninky přizval také hráče z „béčka“, například Františka Formánka, Robina Kaplana nebo Ondřeje Chabadu. „Kompletní tým bez výjimek se poprvé sejde v pondělí 28. července. Tam už se nám rozjede zcela běžná akce,“ plánoval Pešán. Po dalším týdnu na ledě velké haly enteria areny pak přijdou na řadu přátelské zápasy. První už v pátek 8. srpna od 17.30 v České Třebové proti Slovanu Bratislava. Následovat bude přesun do Itálie na Dolomiten Cup, který Dynamo v minulosti už dvakrát vyhrálo, a taky turnaj Coupe des Bains ve Švýcarsku. Všechno završí tradiční střet s pardubickým „béčkem“ v Chrudimi 4. září od 18 hodin. Pardubice absolvují celkem sedm přípravných duelů, ostrý extraligový ročník vypukne 10. září v 18 hodin na domácím ledě. V rámci derby s Hradcem Králové přijede třeba i Lukáš Radil.