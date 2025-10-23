Moc dobře ví, že tenhle cejch si s sebou ponese už navždy. Neustále se ho někdo bude na tuhle jeho životní kapitolu ptát.
„Jsem s tím srovnaný a nemám problém o všem mluvit. Budu rád, když můj příběh někomu otevře oči a pomůže mu,“ přál si Mandát.
Dynamo děkuje 2025
Pardubický hokejový klub pár minut před čtvrtečním domácím zápasem s Českými Budějovicemi spustí již čtvrtý ceremoniál v rámci své akce Dynamo děkuje. Pravidelně během ní vzdává hold složkám integrovaného záchranného systému České republiky, běžným občanům, kteří se jakkoli podíleli na záchraně lidského života, či osobnostem, které výrazně promluvily do historie Dynama. Loňský rok se nesl ve znamení prevence fyzického zdraví, letos bude prim hrát to duševní. Patronem je Jan Mandát.
A právě teď je ta chvíle. Před dnešním utkáním s Českými Budějovicemi (od 18 hodin v enteria areně) se stane hlavní tváří tradiční akce Dynamo děkuje, která bude letos klást důraz na duševní zdraví člověka. To Mandátovo bylo v inkriminované době velmi pošramocené.
„Bylo období, kdy jsem na denní bázi přemýšlel o sebevraždě,“ přiznal bez okolků Mandát. „Hledal jsem si na internetu způsoby, jak se co nejjednodušeji a bezbolestně zasebevraždit,“ doplnil svou mrazivou výpověď.
Nakonec všechno ustál. Pomohla mu těžká dřina u kamaráda na pile i hokejový restart v americké ECHL. V jedné ze dvou soutěží na světě, na kterou se nevztahoval jeho dvouletý distanc.
„Jsem rád, jak to všechno dopadlo. Sebevraždou bych vůbec nic nevyřešil, naopak bych spoustě lidem přidělal další starosti,“ uvědomoval si Mandát.
Nakonec dostal druhou šanci i v Pardubicích, kde před letošní sezonou podepsal novou tříletou smlouvu. Dělá asistenta kapitánovi a má místo na křídle první formace právě vedle Lukáše Sedláka a ikony českého hokeje Romana Červenky.
Nejen oni tři budou usilovat o napravení reputace, Dynamo totiž před domácím publikem nezvládlo poslední dva zápasy a obzvlášť blamáž s Libercem (0:5) je v ulicích města pořád dost bolavá.
„To byla fakt ostuda. Beru to trochu i na sebe, protože jsem tu od toho, abych dával góly. Na začátku sezony jsem dal čtyři v pěti zápasech, a od té doby nic. Musím být lepší,“ sypal si Mandát popel na hlavu. Na světě jsou však důležitější věci než hokej, dnes na ně ukáže.