Tipsport extraliga 2025/26

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Marek Votke
  12:17
Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou hokejovou kariéru, ale i celý život. „Když všechno vyšlo najevo, měl jsem hrozné deprese. Nemohl jsem vylézt ani z postele a v jednu chvíli jsem vážil 116 kilo,“ vyprávěl už několikrát útočník pardubického Dynama Jan Mandát.
Jan Mandát smutní po prohraném sedmém zápase.

Jan Mandát smutní po prohraném sedmém zápase. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pardubický Jan Mandát zkouší překonat Matěje Machovského v brance Olomouce.
Pardubický Mandát se snaží překonat hradeckého gólmana Škorvánka.
Jan Mandát smutní po prohraném sedmém zápase.
Zklamaný Jan Mandát z Pardubic po prohře v sedmém finále proti Kometě.
25 fotografií

Moc dobře ví, že tenhle cejch si s sebou ponese už navždy. Neustále se ho někdo bude na tuhle jeho životní kapitolu ptát.

„Jsem s tím srovnaný a nemám problém o všem mluvit. Budu rád, když můj příběh někomu otevře oči a pomůže mu,“ přál si Mandát.

Dynamo děkuje 2025

Pardubický hokejový klub pár minut před čtvrtečním domácím zápasem s Českými Budějovicemi spustí již čtvrtý ceremoniál v rámci své akce Dynamo děkuje. Pravidelně během ní vzdává hold složkám integrovaného záchranného systému České republiky, běžným občanům, kteří se jakkoli podíleli na záchraně lidského života, či osobnostem, které výrazně promluvily do historie Dynama. Loňský rok se nesl ve znamení prevence fyzického zdraví, letos bude prim hrát to duševní. Patronem je Jan Mandát.

A právě teď je ta chvíle. Před dnešním utkáním s Českými Budějovicemi (od 18 hodin v enteria areně) se stane hlavní tváří tradiční akce Dynamo děkuje, která bude letos klást důraz na duševní zdraví člověka. To Mandátovo bylo v inkriminované době velmi pošramocené.

„Bylo období, kdy jsem na denní bázi přemýšlel o sebevraždě,“ přiznal bez okolků Mandát. „Hledal jsem si na internetu způsoby, jak se co nejjednodušeji a bezbolestně zasebevraždit,“ doplnil svou mrazivou výpověď.

Nakonec všechno ustál. Pomohla mu těžká dřina u kamaráda na pile i hokejový restart v americké ECHL. V jedné ze dvou soutěží na světě, na kterou se nevztahoval jeho dvouletý distanc.

„Jsem rád, jak to všechno dopadlo. Sebevraždou bych vůbec nic nevyřešil, naopak bych spoustě lidem přidělal další starosti,“ uvědomoval si Mandát.

Nakonec dostal druhou šanci i v Pardubicích, kde před letošní sezonou podepsal novou tříletou smlouvu. Dělá asistenta kapitánovi a má místo na křídle první formace právě vedle Lukáše Sedláka a ikony českého hokeje Romana Červenky.

Z vyvrhele tváří obra, co zase útočí na titul. Mandát se napravil. Poučily se i Pardubice?

Nejen oni tři budou usilovat o napravení reputace, Dynamo totiž před domácím publikem nezvládlo poslední dva zápasy a obzvlášť blamáž s Libercem (0:5) je v ulicích města pořád dost bolavá.

„To byla fakt ostuda. Beru to trochu i na sebe, protože jsem tu od toho, abych dával góly. Na začátku sezony jsem dal čtyři v pěti zápasech, a od té doby nic. Musím být lepší,“ sypal si Mandát popel na hlavu. Na světě jsou však důležitější věci než hokej, dnes na ně ukáže.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 9 0 0 7 48:37 27
6. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 6 3 2 5 50:43 26
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Sparta PrahaSparta 17 6 2 0 9 48:46 22
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Debut za stavu 0:6, pak čtyři tituly. Přátelé už mi můžou říkat legendo, žertuje Ptáček

František Ptáček ve středu asi prožíval zvláštní večer. V pražské O₂ areně sklízel ovace, když se od mateřské Sparty po výtečné hráčské kariéře dočkal ocenění a vstoupil do klubu legend....

23. října 2025  10:20

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...

23. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:06

Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...

22. října 2025  22:56

Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....

22. října 2025  22:05

Sparta - Vítkovice 5:4. Hosté smazali čtyřbrankové manko, pak rozhodl Krejčík

Nakonec se mohli radovat z vítězství, sparťanští hokejisté k němu ovšem v předehrávce 45. kola extraligy zvolili pořádně kostrbatou cestu. Proti Vítkovicím trestuhodně promrhali vedení 4:0, hosté se...

22. října 2025  21:28,  aktualizováno  21:59

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal...

22. října 2025  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.