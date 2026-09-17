Ještě děsivější šampioni. Hokejová extraliga řeší: Jak porazit Pardubice

Prezident Třince Ján Moder před pár dny odpovídal: „Je dobře, že týmy zbrojí. Když na to někdo má, ať platí. Ale Pardubice byly ve finále k poražení.“
Přes to...
Ať uznáte ohromnou sílu pražské Sparty, povedené nákupy posil brněnské Komety a stěhování do nové moderní haly, vylepšený Třinec o Daniela Voženílka nebo nebezpečně vyhlížející Liberec, při pohledu na soupisku Dynama někdy zůstává rozum stát.
S kabinou fungovali fantasticky. V tom je jejich kouzlo. V týmovosti. Všichni vědí, co mají dělat, kabinu mají pod kontrolou.