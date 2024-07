Pardubice už skočily na led. Těším se, až začneme naostro, říká Šustr

Pardubická Zelená brána má novou konkurenci. S jistou nadsázkou ji lze porovnat s nejčerstvější posilou hokejového Dynama, kterou je urostlý bek Andrej Šustr. Se svými 201 centimetry se ihned stal nejvyšším mužem pardubické obrany. Navrch přidává 98 kilo tělesné váhy.

Parametry obránců Dynama Andrej Šustr 201 cm/98 kg

Tomáš Dvořák 194/99

Ondřej Vála 194/97

David Musil 193/96

Michal Houdek 193/95

Libor Hájek 191/95

Peter Čerešňák 191/95

Michal Hrádek 187/88

„Máme v Pardubicích novou věž,“ představoval Šustra klub na svých sociálních sítích. Ještě před oficiálním potvrzením transferu pak do ulic města rozvěsil siluety „kluka z plakátu“. Celá akce se přitom zrodila během pár dní.

„Bylo to hodně hektické. Byli jsme se snoubenkou v Tampě, takže jsme se museli rychle přesunout z Ameriky, ale naštěstí jsme všechno zvládli. Přiletěli jsme v pátek dopoledne, takže se ještě trochu peru s časovým posunem, ale během týdne se snad všechno srovná,“ přemítal Šustr.

Na nic nečekal a s týmem se hned zapojil do tréninku. Dynamo v pondělí poprvé před letošní sezonou vyjelo na led. Sešel se kompletní kádr včetně dalších dvou posil Jiřího Smejkala a Romana Červenky.

„Hodně kluků znám z minulosti, poznávali jsme se už během kariéry, takže o to je tady pro mě všechno jednoduší. Těším se, až začneme naostro,“ vyhlížel Šustr.

Nová posila Dynama Andrej Šustr.

Dynamo začne 5. září Ligou mistrů, vedle běžných extraligových zápasů pak o Vánocích podruhé v řadě okusí Spengler Cup, na kterém loni dokráčelo do finále. I to byl jeden z důvodů, proč Šustr zvolil přesun do Pardubic.

„Každý hokejista chce hrát zápasy, takže jsem rád za to, jaký budeme mít program. Třeba loni v Německu jsme hráli jen nejvyšší soutěž podle klasického rozpisu a občas mi přišlo, že tam byly zbytečně dlouhé prostoje. Tohle bude příjemná změna,“ těšil se Šustr.

V německé DEL v uplynulé sezoně oblékal dres Kolína nad Rýnem, ten má s pardubickým Dynamem společnou minimálně jednu věc. Zápasy obou týmů pravidelně navštěvují velké masy fanoušků.

„Slyšel jsem o pardubickém publiku samé dobré věci. Je to další z věcí, kvůli kterým chce člověk v Pardubicích hrát. Atmosféra je u hokeje moc důležitá, na domácí fanoušky jsem hodně zvědavý,“ vzkázal Šustr.

Soustředění v Salzburgu

O jeho příchodu do Pardubic se začalo spekulovat poměrně nedávno, díky přestupům dalších hráčů z NHL však Šustr o Dynamu věděl už dlouho před tím.

„Měl jsem ho v povědomí posledních pár let, protože jsme se o něm občas bavili s ostatníma klukama. Když pak přišla řeč na můj možný přestup, tak to byl poměrně rychlý proces. Jsem rád, že to dopadlo,“ usmíval se Šustr.

Rodák z Plzně si ve třiatřiceti letech vůbec poprvé zahraje českou extraligu. Řadu let strávil v zámořských soutěžích, především v NHL, kde během osmi sezon oblékal dres Tampy Bay a Anaheimu. Dva roky v minulosti zapsal také v KHL, kde hrál za čínský Kunlun.

Pokud jde o Pardubice, ty zahájily závěrečný čtyřtýdenní blok přípravy na novou sezonu, který bude obsahovat dvoufázové tréninky.

Během srpna Dynamo odehraje tři přípravná utkání (proti B týmu, Žilině a Mnichovu), v závěru měsíce se přesune na soustředění do rakouského Salzburgu.

„Tam se zkonsolidujeme a připravíme na Ligu mistrů,“ nastínil pardubický kouč Marek Zadina. „Příprava jinak běží velmi dobře. Kluci měli už minulý týden možnost dobrovolných ledů a myslím, že víc než polovina je využila,“ dodal.