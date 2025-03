Prohráváte, tak si nevyděláte. Vedení Pardubic sebere hráčům část platu

To zásluhou výhry 4:0 v závěrečném ligovém kole nad Karlovými Vary. Původně měli hráči přijít o 40 % platu zpětně od ledna. Kdyby následně vyhráli titul, peníze by jim klub vrátil.

Takhle zněl podle deníku Sport a Seznam Zpráv verdikt vedení hokejových Pardubic v návaznosti na herní bídu v poslední čtvrtině základní části. Zřejmě poslední snaha tým jakkoli nakopnout před rozhodující fází sezony.

Seznam Zprávy navíc přidaly informaci, že s hráči, kteří by na podmínky nepřistoupili, by klub od příští sezony rozvázal smlouvu. Kabině tuto záležitost neměl přednést majitel Petr Dědek, který odcestoval mimo republiku.

Hráči Pardubic slaví gól Lukáše Radila (uprostřed).

„Šlo o vzájemný dialog hráčské kabiny a vedení klubu. Od něj vzešel podnět k diskuzi kvůli špatným únorovým výkonům,“ potvrdil ve středu ráno pro iDNES.cz tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.

Debata probíhala za zavřenými dveřmi ještě dlouho po úterním duelu s Karlovými Vary. Pardubice jej zvládly bez větších problémů a pravděpodobně i díky tomu bude postih nakonec mírnější.

Hráči přijdou o 30 %, úbytek pak postihne pouze únorovou výplatu. Takhle zní finální dohoda.

Dá se říct, že za to v podstatě může jeden člověk. Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák. Ten zmíněnou měsíční krizi sledoval pouze z tribuny kvůli problémům s nohou, po měsíci se vrátil a s ním úplně jiné Dynamo.

Kapitán Dynama Lukáš Sedlák se vrátil do sestavy Pardubic s bilancí 1+1 proti Karlovým Varům. (4. března 2025)

„Hned prvním vhazováním nastavil tempo zápasu. Už před ním v kabině říkal, že okamžitě vlétne do pásma soupeře a bude hrát do těla. Jsme moc rádi, že ho máme zpátky,“ pochvaloval si pardubický brankář Roman Will. „Neustále dělá všechny věci správně. Zbytku týmu tím ukazuje cestu,“ dodal.

Sedlák nakonec dal jeden gól a na další přihrál. „Je to hezké, ale hlavně mi šlo o to, jak se budu po zranění cítit, protože jsem toho moc nenatrénoval. Naštěstí to bylo v pohodě, moc kondice jsem neztratil,“ ulevilo se extraligové hvězdě.

Zároveň přiznal, že pár dní volna ještě uvítá. Dynamo je získalo právě díky výhře nad Energií, pojistilo si přímý postup do čtvrtfinále play off, které rozehraje doma až 18. března.

„Měli jsme ambice být výš, ale hlavně, že jsme ve čtyřce. To byl základní pilíř. Jsme trochu zklamaní, ale máme i radost. Teď přijde to nejdůležitější. Play off je za odměnu, nejhezčí část sezony. Každý se těší na ten tlak, musíte si najít zálibu v tom, že každá chyba může rozhodnout a ukončit vám sezonu. A já se těším hlavně na to, že konečně budu hrát naplno,“ vyhlížel Sedlák.