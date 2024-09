Debutant Vomáčka: Celou kariéru jdu postupně, na extraligu jsem připravený

Pardubické Dynamo posiluje hlava nehlava na všech hráčských postech. Proto bylo možná trochu překvapení, že do gólmanského tandemu k Romanu Willovi před sezonou vytáhlo „jen“ Tomáše Vomáčku z rezervy. Víceméně neozkoušený gólman s nevyužitým potenciálem v NHL poprvé nakoukne do extraligy, bude to fungovat?

Zdá se, že ano. Minimálně to napověděl Vomáčkův první start v úterý proti Mladé Boleslavi. Při své premiéře tým podržel v těžkých chvílích a nabídl vítězství 5:2.

„Jsem z toho nadšený. Ten zápas jsem si moc užil, kluci mi pomohli a hráli výborně. Přišlo hodně lidí, kteří když se baví, tak já se bavím taky. Myslím, že v bráně to na mně bylo vidět,“ usmíval se Vomáčka.

Nejvíc ho Dynamo potřebovalo, když v polovině zápasu ztratilo vedení 2:0. Boleslav srovnala, a i když Pardubicím prakticky ihned vrátil vedení čtyřbodový Peter Čerešňák, musel Vomáčka vytáhnout několik důležitých zákroků. „Zrušil“ dvě oslabení soupeře i samostatný výpad a následný bekhendový blafák Filipa Pyrochty.

„Když Boleslav vyrovnala, tak jsem na to chvíli myslel, ale gólmani zkrátka musí být v hlavě silní a tyhle věci si moc nepřipouštět. Snažil jsem se pak chytit nějakým dalším zákrokem a už jsem neinkasoval. Myslím, že zase tak hrozné to nebylo. Oslabení jsme zvládli a kluci přede mnou zblokovali přes dvacet střel, to hodně pomůže,“ děkoval.

Nejtěžší byl podle něj paradoxně byly momenty okolo šesté minuty zápasu, když si Dynamo díky dlouhé pětiminutové a následně i dvojnásobné přesilovce vypracovalo vedení 2:0. „Moc jsem si během toho nesáhl na kotouč a Boleslav najednou ujela ze strany. Zákrok mi ale zvedl sebevědomí, říkal jsem si, že na extraligu mám,“ nepochyboval Vomáčka.

Po letech strávených v nižších zámořských soutěžích, nepořízené v Hradci Králové a roku stráveném v první lize v dresu Dynama „B“ začíná v pětadvaceti letech jeho kariéra možná konečně nabírat ten správný směr.

„Všechno jde postupně, od nějakých sedmnácti let jdu krok po kroku, nikdy jsem nebyl postaršovaný a nepřeskakoval žádné kategorie. Jestli jsem si ještě musel odmakat rok v první lize, tak proč ne. Teď jsem připravený porvat se o extraligu,“ vyhlásil Vomáčka.