Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

„Kluci nejdřív dostanou zasloužené dva dny volna, pak bude následovat čtyřdenní tréninkový blok. Už to bude hodně o intenzitě,“ nastínil pro klubové sociální sítě asistent pardubického trenéra Karel Mlejnek.
Na startu příštího týdne pak Dynamo doplní čtyřka olympioniků Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen s Peterem Čerešňákem, kteří pak hned ve středu opět naskočí do extraligy. V 18 hodin Pardubice nastoupí doma proti Kometě.
„Pondělí a úterý budeme věnovat pečlivé přípravě právě na tento zápas,“ plánoval Mlejnek.
Ten pochopitelně uvítal, že Dynamo dlouhé týdny jen netrénovalo a téměř měsíční pauzu vyplnil právě v úvodu zmíněný turnaj. Na jeho úvod Dynamo přehrálo německý Straubing 3:2.
„Za organizaci tohoto turnaje se sluší poděkovat, protože reprezentační přestávku vyplnil velmi kvalitně. Hráči dostali možnost zůstat v zápasovém tempu a ještě navíc přišli do konfrontace se soupeři mimo extraligu. To jsou výborné bonusy,“ přemítal Mlejnek.
Straubing s Bernem v Pardubicích doplnil ještě další německý celek Kolín nad Rýnem. Ten v pátek prohrál své semifinále 1:2 po prodloužení.
„Všechny týmy předvedly obrovskou kvalitu. Kolín vede o 12 bodů německou ligu, Straubing zase hraje druhým rokem Champions League a o Bernu, šestnáctinásobném mistrovi Švýcarska, se nemusíme ani bavit,“ vypočítával Mlejnek.
Kromě mezinárodní prověrky stihli pardubičtí hráči i volný čas s rodinou. Po posledním extraligovém utkání v Třinci (2:3) dostali týden volna, třeba útočník Jiří Smejkal vyrazil s přítelkyní do španělské Barcelony.
„Hráči si takový čas zasloužili. Mohli si psychicky odpočinout nejen po náročném lednovém programu, ale po celém dosavadním divokém průběhu sezony,“ uvítal Mlejnek.
Pak následovalo podle jeho slov výživné čtyřdenní pilování kondice a právě Hockeytown Cup. Kometa pak příští týden odstartuje poslední pětici extraligových duelů Dynama v základní části. Po ní vyzve ještě Litvínov, Karlovy Vary, Vítkovice a na závěr pražskou Spartu.
Východočeši aktuálně vedou extraligovou tabulku s téměř neochvějným jedenáctibodovým náskokem na přímý postup do čtvrtfinále. V takovém případě však tým zanedlouho čeká další nepříjemná dvanáctidenní pauza, během které se odehraje předkolo. Čtvrtfinále startuje až 18. března.
„Pokud dopadne náš přímý postup do čtvrtfinále, tak bychom ve volnu rádi zorganizovali krátké soustředění,“ plánoval Mlejnek. „Krátký program v horizontu tří čtyř dnů, aby hráči byli zase nějaký čas pohromadě a pečlivě se mohli nachystat na situace, které přinesou vypjaté bitvy o titul. Pak zase dostanou třeba jednodenní volno a odstartuje opravdu finální příprava v domácích podmínkách na vstup do play off,“ dodal devětačtyřicetiletý kouč, který před sezonou do Dynama zamířil z Litvínova.