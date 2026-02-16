Tipsport extraliga 2025/26

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Autor:
  9:52
V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na blížící se play off.

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna. | foto: ČTK

„Kluci nejdřív dostanou zasloužené dva dny volna, pak bude následovat čtyřdenní tréninkový blok. Už to bude hodně o intenzitě,“ nastínil pro klubové sociální sítě asistent pardubického trenéra Karel Mlejnek.

Na startu příštího týdne pak Dynamo doplní čtyřka olympioniků Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen s Peterem Čerešňákem, kteří pak hned ve středu opět naskočí do extraligy. V 18 hodin Pardubice nastoupí doma proti Kometě.

„Pondělí a úterý budeme věnovat pečlivé přípravě právě na tento zápas,“ plánoval Mlejnek.

Ten pochopitelně uvítal, že Dynamo dlouhé týdny jen netrénovalo a téměř měsíční pauzu vyplnil právě v úvodu zmíněný turnaj. Na jeho úvod Dynamo přehrálo německý Straubing 3:2.

„Za organizaci tohoto turnaje se sluší poděkovat, protože reprezentační přestávku vyplnil velmi kvalitně. Hráči dostali možnost zůstat v zápasovém tempu a ještě navíc přišli do konfrontace se soupeři mimo extraligu. To jsou výborné bonusy,“ přemítal Mlejnek.

Straubing s Bernem v Pardubicích doplnil ještě další německý celek Kolín nad Rýnem. Ten v pátek prohrál své semifinále 1:2 po prodloužení.

„Všechny týmy předvedly obrovskou kvalitu. Kolín vede o 12 bodů německou ligu, Straubing zase hraje druhým rokem Champions League a o Bernu, šestnáctinásobném mistrovi Švýcarska, se nemusíme ani bavit,“ vypočítával Mlejnek.

Kromě mezinárodní prověrky stihli pardubičtí hráči i volný čas s rodinou. Po posledním extraligovém utkání v Třinci (2:3) dostali týden volna, třeba útočník Jiří Smejkal vyrazil s přítelkyní do španělské Barcelony.

„Hráči si takový čas zasloužili. Mohli si psychicky odpočinout nejen po náročném lednovém programu, ale po celém dosavadním divokém průběhu sezony,“ uvítal Mlejnek.

Pak následovalo podle jeho slov výživné čtyřdenní pilování kondice a právě Hockeytown Cup. Kometa pak příští týden odstartuje poslední pětici extraligových duelů Dynama v základní části. Po ní vyzve ještě Litvínov, Karlovy Vary, Vítkovice a na závěr pražskou Spartu.

Trenér Karel Mlejnek

Východočeši aktuálně vedou extraligovou tabulku s téměř neochvějným jedenáctibodovým náskokem na přímý postup do čtvrtfinále. V takovém případě však tým zanedlouho čeká další nepříjemná dvanáctidenní pauza, během které se odehraje předkolo. Čtvrtfinále startuje až 18. března.

„Pokud dopadne náš přímý postup do čtvrtfinále, tak bychom ve volnu rádi zorganizovali krátké soustředění,“ plánoval Mlejnek. „Krátký program v horizontu tří čtyř dnů, aby hráči byli zase nějaký čas pohromadě a pečlivě se mohli nachystat na situace, které přinesou vypjaté bitvy o titul. Pak zase dostanou třeba jednodenní volno a odstartuje opravdu finální příprava v domácích podmínkách na vstup do play off,“ dodal devětačtyřicetiletý kouč, který před sezonou do Dynama zamířil z Litvínova.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na...

16. února 2026  9:52

