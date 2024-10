Pardubický mladík Lichtag o bitce: Pitule tam jezdil jak blázen, tak jsem to shodil

Pokud si už v říjnu vedení pardubického Dynama na poradách vyhodnocuje některé dílčí cíle, jsou určitě věci, které se buď nepovedly nebo minimálně nejdou podle představ. Jiné ale zase zaslouží dvakrát podtrhnout jako fungující.

Konkrétně je řeč o zabudování dvou mladých hráčů do extraligového kádru. Jednadvacetiletého Daniela Herčíka, který dostává prostor v první lajně i na přesilovkách a dvaadvacetiletého Jakuba Lichtaga. Oba byli vidět nejen během nedělního domácího utkání Dynama s Plzní.

První jmenovaný ve 28. minutě hezky do šibenice tečoval nahození od modré čáry a zvyšoval na 2:0 pro Pardubice, druhý zase opět projevil svou zarputilost a šel do bitky s Tomášem Pitulem.

„To je moje hra. Góly a body se ode mě snad ani neočekávají,“ smál se Lichtag po zápase. Rukavice i helmu sundal ve třetí třetině u pardubické střídačky, Pitule prý provokoval delší dobu.

„Nejdřív Willda (brankář Pardubic Roman Will) přerušil hru a Pitule tam jezdil jak blázen, tak jsem mu říkal, ať se uklidní. Potom do mě najel po buly u střídaček. Nejdřív jsem se nechtěl nechat vyprovokovat, ale on furt něco měl, tak jsem to shodil,“ popisoval svůj první větší moment v extralize Lichtag.

Momentka z extraligového utkání Pardubice - Plzeň

V tu chvíli mu bylo úplně jedno, že proti sobě má o 12 centimetrů vyššího a 23 kilogramů těžšího borce. „Když už taková situace nastane, tak je mi jedno, proti komu jdu. Když už, tak už. Chce to hlavně srdce,“ mrknul Lichtag. „Vybojoval jsem alespoň přesilovku, takže dobrý,“ dodal.

Východočeši nakonec dokráčeli až pro výhru 5:0. Plzeň v Pardubicích nepředvedla skoro nic, také ve hře domácích ale bylo zprvu hodně znát, že pořád schází kýžená pohoda.

„Hlavně první třetina byla od nás taková ospalá, pak jsme si ale něco řekli a ve zbylých dvou dominovali,“ uvažoval Lichtag. Odehrál již svůj desátý extraligový zápas v letošní sezoně a i díky zranění kapitána Lukáše Sedláka je minimálně pro tuto chvíli pevnou součástí pardubické sestavy.

„Doufal jsem, že bych se do ní mohl dostat, ale takový průběh jsem nečekal. Myslel jsem, že si zahraju třeba jeden dva zápasy v sezoně. Je to pro mě velká zkouška, ale taky projev důvěry, kterou chci splatit. Hodlám se ukázat a pokračovat v tomhle týmu,“ vyhlásil Lichtag.

S ním zítra odpoledne odletí do Anglie, kde Dynamo ve středu večer nastoupí k poslednímu utkání v základní skupině Ligy mistrů proti Sheffieldu Steelers. V sázce je postup do play off.

„Doufám, že ten Sheffield ‚šmikneme‘ a dostaneme se na vítěznou vlnu,“ přál si Lichtag. Momentálně má jeho Dynamo v zádech dvě extraligové výhry v řadě.