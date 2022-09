Zohorna se po hattricku i mračil: Trápili jsme se. Favorita z nás děláte vy

„Z vyrovnání jsem měl obrovskou radost,“ svěřil se reprezentant, který v minulé sezoně působil ve švédském IK Oskarshamn a předtím v Chabarovsku v KHL.

Jak jste našli cestu k vítězství?

Hráli jsme od začátku špatně. Bylo vidět, že Kladno na nás nastoupilo. Prohrávali jsme hodně puků, díky tomu oni vedli. Nevypadalo to s námi před koncem úplně dobře. Ale tým to odmakal, je vidět, že máme kvalitu. A podařilo se nám utkání otočit. Každopádně dobrá práce od Kladna!

I od vás. Hattrick pro vás není všední záležitost, ne?

Loni ve Švédsku jsem dal svůj první, takže tenhle je druhý. Je to super, ale já jsem hlavně rád, že máme dva body a neodjíždíme s nulou. Tři góly jsou velké plus, ale důležitější jsou body.

A jak důležité je vítězství v 1. kole pro jednoho z favoritů extraligy?

Favorita z nás děláte vy. Ale v dnešní době není špatný tým, každý zápas je těžký. My měli dobrou přípravu a jsme rádi, že sezona začala. Už se těšíme na další zápas, domácí s Třincem.

Kladenský majitel Jaromír Jágr řekl, že jste tým, který si myslí, že stoprocentně vyhraje titul. Co vy na to?

(smích) To je samozřejmě jeho názor, každý má na něj právo. Papírově můžeme být silní, ale na nás je, abychom to odmakali jako mužstvo. Musíme se dát do kupy a být jeden tým, protože jednotlivci v kolektivním sportu nevyhrávají.

Je obrat v zápase povzbuzením pro sebevědomí?

To si úplně nemyslím. Hodně jsme se trápili, Kladno nás přehrávalo, není to úplně dobré na začátek. Takže teď nás asi čeká dlouhé video; bylo tam hodně přečíslení a hodně propadů ve středním pásmu, to musíme vyřešit. Už v 1. třetině jsme sice nějaké šance měli, ale ne tak vyložené jako Kladno.

Který z vašich gólů berete za nejhezčí?

Ani jeden nebyl hezký, ale to nikoho nezajímá. Je to prostě gól a to se počítá.

Co vás bude hattrick stát do týmové kasy?

Něco tam asi bude, nějaká svačinka.

Kladno otevíralo stadion, fanoušci spustili mexickou vlnu. Užil jste si i jako host tu atmosféru?

Otevírání nového stadionu je vždycky velká show, bylo to super pro domácí. My přijeli jako soupeř, moc jsme to nesledovali. Přijeli jsme za něčím jiným než koukat na show.

Jaká byla kvalita ledu?

To asi bude bez komentáře.

Hrajete se teď v Kladně jinak než dřív?

Úplně si to nepamatuji, sedm let jsem tu nebyl. Ale je to hodně podobné, co bylo. Jen tady v rohu nevoní klobásy, to bude velká změna (smích).