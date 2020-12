Obrovská euforie. Ukázal se charakter týmu, zářil Mandát po skalpu Sparty

Když ve 12. minutě Michal Řepík svým druhým gólem zvyšoval již na 3:0 pro Spartu, zdálo se, že se sedmizápasovou sérií výher pardubického Dynama je konec. Pražané si s domácími dělali co chtěli, celou první třetinu to vypadalo, jako by hráli v přesilovce. Stejně tak i část druhé.

Jenže pak se začaly dít věci.

Dynamo během dvou minut a devíti vteřin otočilo na 4:3 a vykročilo za výhrou. „Neskutečná euforie. Vyhrajete osm zápasů za sebou, navíc proti Spartě po tom, co prohráváte 0:3. Neuvěřitelné,“ zářil na tiskové konferenci pardubický útočník Jan Mandát. „Hodně lidí nás asi po třetím inkasovaném gólu v televizi vyplo,“ dodal střelec vítězné branky.

Po obratu pak sice ještě Sparta v poslední části zvládla vyrovnat na 4:4, ale pátá pardubická trefa čtyři minuty před koncem rozhodla. Pro Mandáta byla osmou v sezoně. Navíc se trefil popáté ve čtyřech zápasech.

„Jsem hrozně rád, že mi to tam padá, to vám nebudu lhát,“ usmíval se. „Hraju pořád stejně, ale obrovsky mě nabudila reprezentace. Daleko víc si věřím a dostávám se do gólových pozic,“ dodal Mandát.

Pardubice tak díky němu vyrovnaly téměř šestnáct let starou sérii oněch osmi výher v základní části z ledna 2005. „Ukázal se charakter našeho týmu. Jakou máme sílu, že dokážeme otočit i se Spartou z 0:3,“ rozplýval se.

Pražský celek možná nalomil už moment v první třetině, když špatně rozehrál brankář Matěj Machovský. Ten ve čtrnácté minutě trefil spoluhráče a od něj se puk odrazil do sítě. Branku na 1:3 oficiálně vstřelil Juraj Mikuš, Mandát ale vidí jako klíčovou jinou chvíli.

„Pomohla nám přesilovka ve druhé třetině,“ mínil. Onu početní výhodu po jednačtyřiceti vteřinách jemnou tečí zužitkoval Patrik Poulíček a dostal Dynamo na rozdíl jedné branky. „Pak hned padnul gól na 3:3, to nás nakoplo,“ řekl.

Dynamo si teď může v klidu užít krátké volno, už v neděli od 16 hodin jej však čeká derby na ledě hradeckého Mountfieldu.