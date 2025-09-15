Tipsport extraliga 2025/26

Sám jsem si nahrál na gól, smál se Mandát. Do Budějovic se těší na kamaráda

Marek Votke
  14:01
Po úvodních třech extraligových kolech vládne týmové produktivitě se sedmi body kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák, zdatně mu však sekunduje Jan Mandát. Ten je se třemi přesnými trefami nejlepším střelcem kádru.
Útočník Dynama Jan Mandát (vepředu) slaví třetí gól v letošní sezoně. (15. září 2025)

Do Českých Budějovic, kde Dynamo nastoupí zítra od 17.30 k dalšímu extraligovému utkání, si nejspíš doveze pořádnou modřinu.

Během nedělního domácího duelu s Boleslaví mu ji udělal obránce Jan Košťálek, který při přesilovce trefil spoluhráče zezadu do nohy nahozením od modré čáry.

„Pěkně to štíplo,“ nezastíral člen elitního útoku. Jako náplast však zafungoval gól, Mandát totiž bolavý puk okamžitě zpracoval, uklidil do sítě a pečetil pardubické vítězství 4:1.

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

„Kluci si ze mě dělali legraci, že jsem během jednoho střídání zblokoval střelu, dal jsem gól a ještě jsem si na něj sám nahrál,“ smál se po zápase.

Ve třetím zápase nové sezony to pro něj byla už třetí přesná trefa, navrch přidal jednu asistenci a plynule tak navázal na spolupráci se Sedlákem z jarního play off.

Zraněného Romana Červenku zatím v první formaci nahrazuje s přehledem. Proti Boleslavi odehrál 19 minut a 10 vteřin, což byl v tomhle případě nejvyšší ice time z celého týmu.

Pardubický obránce Čerešňák se pokouší překonat mladoboleslavského gólmana Westerholma.

Prostor dostává i ve speciálních týmech na oslabení či zmíněné přesilovce. Počítá s tím, že na ní jej později nahradí právě Červenka nebo další marodi Vladimír Sobotka s Martinem Kautem, pozici ale nehodlá přenechat zadarmo.

„Je jasné, že později bude složení přesilovkových formací trochu jiné, ale teď musíme trenérům ukázat, že to můžeme hrát taky,“ vyhlásil Mandát. Zatím to celkem vychází, Pardubice i bez hlavních hvězd ve třech zápasech využily pět přesilovek z patnácti a mají nejvyšší úspěšnost ze všech.

„Musíme se ale do brány tlačit ještě víc. Občas zbytečně hledáme krásné věci do prázdné brány,“ káral Mandát. „V týmu je velká konkurence, každý chce přesilovku hrát, jenže místo dostane jen ten, kdo si ho zaslouží. Ale nikdo to nebere špatně, všichni jsme tu kvůli společnému cíli.“

Tým bude potřebovat čas. Sýkora o posilách, Pešánovi i o viróze v přípravě

V Budějovicích se těší především na bývalého spoluhráče z obrany Ondřeje Válu, který do Motoru zamířil před letošní sezonou.

„Ten bude hodně nepříjemný,“ hecoval Mandát na dálku. „Obecně mám zápasy v Budějovicích rád, je tam menší hřiště a všechno se na něm děje hodně rychle. Motor jsme sice v play off porazili 4:0, ale všichni víme, jak série probíhala. Všechno bylo vyrovnané.“

Zároveň varoval i před hrozbou vysokého přídělu. „Párkrát jsme v Budějovicích dostali celkem solidně nasypáno, takže musíme být dobře připraveni. Navíc nás tam nemají moc rádi a každý se proti nám chce vytáhnout. Nebude to jednoduché, v lize není špatný soupeř.“

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

Pro Dynamo půjde o druhé venkovní utkání na startu letošního ročníku, to první v pátek v Liberci prohrálo 2:4. Ztratilo přitom dvougólové vedení z první třetiny.

„Nebylo to od nás špatné, ale ve druhé třetině jsme udělali spoustu zbytečných faulů a dlouho hráli v oslabení. Řada hráčů pak vypadne ze hry a už je to těžké,“ litoval Mandát. „Na hřištích soupeřů musíme hrát se stejným nasazením jako doma.“

Vstoupit do diskuse

4. kolo

Kompletní los

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

Ještě si zvykám, říká Flynn. Trenéři si ho dobírali na tiskovce: Pořád chodí poslední?

Jeden gól a dvě asistence. Takovou bilanci z dosavadních tří utkání v třineckém dresu má Oscar Flynn, který si zvyká na spolupráci v elitní lajně s Martinem Růžičkou a Andrejem Nestrašilem. „Jsem rád...

15. září 2025  13:07

Vlastňák, co se často nevidí. Český gólman prožil těžký návrat, u kouče našel zastání

Hned věděl, že šlo o moment, který pobaví nejednoho hokejového fanouška. Smutně sklopil hlavu, pomalu se došoural k vlastní brance, kam pár chvilek předtím po velké chybě uklidil puk. Gólman Tomáš...

15. září 2025  12:58

Litvínov má nového hlavního partnera. Dál se shání majitel, který klub zachrání

Světlo na konci tunelu? O hokejový Litvínov, který po sezoně ztratí většinového majitele Orlen Unipetrol, je mezi sponzory zájem. Extraligový klub v tiskové zprávě oznámil, že získal nového hlavního...

15. září 2025  11:19

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří o případném vstupu silného podnikatele nebo firmy, jako se to děje v řadě dalších klubů. Těší ho spolupráce s prvoligovým Táborem a vnímá rostoucí kvalitu...

15. září 2025

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na...

15. září 2025  7:17

Třineckou výhru nad Libercem ke konci třetí třetiny vystřelili obránci

Góly obránců Marinčina a Nedomlela během 98 vteřin v závěrečných šesti minutách třetí třetiny hokejoví Oceláři Třinec otočili stav utkání s Libercem. Jejich výhru 4:2 ve třetím kole extraligy pečetil...

14. září 2025  20:55

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Místo zasloužené a poctivě odedřené výhry 2:0 proti největšímu extraligovému rivalovi řešili hokejoví fanoušci Komety Brno, co se vlastně dělo u střídaček po skončení utkání. Domácí trenéři Kamil...

14. září 2025  20:52

Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

Druhý nejmladší útočník extraligového Kladna, přesto naprosto klíčový. To je navrátilec Adam Bareš, teprve jedenadvacetileté křídlo. Po více než čtyřech letech ve Finsku se vrátil domů, aby pomohl...

14. září 2025  20:29

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

14. září 2025  20:19

Na velikosti nezáleží. Český talent uhranul Minnesotu: Povedla se nám krádež!

Od většiny odborníků uslyšíte, že jde o nedostatek. Nebo dokonce tak výrazný problém, který mladé hokejisty automaticky znevýhodňuje v boji o místo v NHL. Adam Benák, jeden z největších českých...

14. září 2025  12:36

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Premium

V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský...

14. září 2025

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

