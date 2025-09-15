Sám jsem si nahrál na gól, smál se Mandát. Do Budějovic se těší na kamaráda

Do Českých Budějovic, kde Dynamo nastoupí zítra od 17.30 k dalšímu extraligovému utkání, si nejspíš doveze pořádnou modřinu.
Během nedělního domácího duelu s Boleslaví mu ji udělal obránce Jan Košťálek, který při přesilovce trefil spoluhráče zezadu do nohy nahozením od modré čáry.
„Pěkně to štíplo,“ nezastíral člen elitního útoku. Jako náplast však zafungoval gól, Mandát totiž bolavý puk okamžitě zpracoval, uklidil do sítě a pečetil pardubické vítězství 4:1.
„Kluci si ze mě dělali legraci, že jsem během jednoho střídání zblokoval střelu, dal jsem gól a ještě jsem si na něj sám nahrál,“ smál se po zápase.
Ve třetím zápase nové sezony to pro něj byla už třetí přesná trefa, navrch přidal jednu asistenci a plynule tak navázal na spolupráci se Sedlákem z jarního play off.
Zraněného Romana Červenku zatím v první formaci nahrazuje s přehledem. Proti Boleslavi odehrál 19 minut a 10 vteřin, což byl v tomhle případě nejvyšší ice time z celého týmu.
Prostor dostává i ve speciálních týmech na oslabení či zmíněné přesilovce. Počítá s tím, že na ní jej později nahradí právě Červenka nebo další marodi Vladimír Sobotka s Martinem Kautem, pozici ale nehodlá přenechat zadarmo.
„Je jasné, že později bude složení přesilovkových formací trochu jiné, ale teď musíme trenérům ukázat, že to můžeme hrát taky,“ vyhlásil Mandát. Zatím to celkem vychází, Pardubice i bez hlavních hvězd ve třech zápasech využily pět přesilovek z patnácti a mají nejvyšší úspěšnost ze všech.
„Musíme se ale do brány tlačit ještě víc. Občas zbytečně hledáme krásné věci do prázdné brány,“ káral Mandát. „V týmu je velká konkurence, každý chce přesilovku hrát, jenže místo dostane jen ten, kdo si ho zaslouží. Ale nikdo to nebere špatně, všichni jsme tu kvůli společnému cíli.“
V Budějovicích se těší především na bývalého spoluhráče z obrany Ondřeje Válu, který do Motoru zamířil před letošní sezonou.
„Ten bude hodně nepříjemný,“ hecoval Mandát na dálku. „Obecně mám zápasy v Budějovicích rád, je tam menší hřiště a všechno se na něm děje hodně rychle. Motor jsme sice v play off porazili 4:0, ale všichni víme, jak série probíhala. Všechno bylo vyrovnané.“
Zároveň varoval i před hrozbou vysokého přídělu. „Párkrát jsme v Budějovicích dostali celkem solidně nasypáno, takže musíme být dobře připraveni. Navíc nás tam nemají moc rádi a každý se proti nám chce vytáhnout. Nebude to jednoduché, v lize není špatný soupeř.“
Pro Dynamo půjde o druhé venkovní utkání na startu letošního ročníku, to první v pátek v Liberci prohrálo 2:4. Ztratilo přitom dvougólové vedení z první třetiny.
„Nebylo to od nás špatné, ale ve druhé třetině jsme udělali spoustu zbytečných faulů a dlouho hráli v oslabení. Řada hráčů pak vypadne ze hry a už je to těžké,“ litoval Mandát. „Na hřištích soupeřů musíme hrát se stejným nasazením jako doma.“