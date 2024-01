V NHL zažil dost. Ale tohle bude větší, věří Hájek. Na Prahu se valí Dynamo Express

„Nemůžu se dočkat. V Americe už jsem něco prožil, ale tohle bude úplně něco jiného, většího,“ představoval si Hájek.

A stoprocentně nebyl daleko od reality. Po dlouhých šestnácti letech totiž pardubický klub vypravuje do Prahy vlastní fanouškovský speciál Dynamo Express, jenž s jednou zastávkou v Kolíně přiveze do Libně výhradně příznivce Pardubic. Bude jich 1 240.

Vlak z pardubického nádraží vyráží v 15.55 hodin, dalších několik tisíc fanoušků Dynama pak na zápas dorazí po vlastní ose, všechny sektory pro hostující budou zaplněné do posledního místa. Dresscodem pro pardubické fanoušky bude bílá barva, kdo pojede vlakem, dostane k jízdence jako dárek tričko s heslem #OVLADNEMEPRAHU.

Pardubičtí fanoušci během utkání s Třincem.

„Bude to něco neuvěřitelného, ale my hlavně musíme hrát dobrý hokej,“ uvědomoval si Hájek.

A ani tady se nemýlil. Ne že by se Pardubice nacházely v nějaké krizi, nicméně na Spartě nepřichází v úvahu sebemenší výpadek, který tým v poslední době provází.

„To by na Spartu rozhodně nestačilo. Měli jsme teď dva dny na vyhodnocení situace a musíme zase zabrat,“ nabádal Hájek.

Narážel na nedělní domácí střetnutí s Mladou Boleslaví (výhra 4:3 po prodloužení), ve kterém Dynamo během poslední třetiny přišlo o vedení 3:1.

„Podcenili jsme začátek i konec a Boleslav nám hned nasázela góly. Takové polevení se nám nesmí stávat, mrzí to všechny, ale máme dost kvalitní tým na to, abychom se dokázali poučit. Taky je dobré si tímhle projít ještě před play off,“ přemítal Hájek.

Zápas proti Spartě však může být dobrým odrazovým můstkem. Kde jinde se vytáhnout než u nejtradičnějšího extraligového soka?!

„To je pravda, proti takovému týmu se vždycky hraje o něco snáz. Ještě navíc když se Spartou bojujeme o první místo. Musíme makat na 110 procent a brát tři body,“ plánoval Hájek, který ve zmíněném utkání s Boleslaví dal v prodloužení svůj první gól za Dynamo.

„Hezké, ale radši bych to vyměnil za další tři body,“ mrzelo trochu Hájka. S celým zbytkem týmu se ale okamžitě začal soustřeďovat na dnešní slávu v Praze.

Pardubický zadák Libor Hájek svírá na ledě libereckého útočníka Oscara Flynna.

Ze strany fanoušků atmosféra kolem výjezdu možná trochu ochladla poté, co byl duel z původního pátečního termínu v předvánočním čase přeložen přímo doprostřed týdne, na to se nicméně honem rychle zapomene. Lístek do vlaku vrátilo zhruba šedesát lidí, někteří jen proto, že do Prahy vyrazí autem o něco později rovnou z práce. „Je fantastické, že nás přijede podpořit tolik Pardubáků. Bude skvělá atmosféra, která nám určitě dodá křídla,“ pochvaloval si Hájkův parťák z útočných řad Lukáš Radil.

Ten už letos jednou na sparťanském ledě skóroval, Dynamo zde však v září padlo 3:4 po nájezdech.