Pardubický Poulíček: Je fajn ukázat, že nám práce záchranářů není jedno

Za jednu z tváří propagačních materiálů akce Dynamo děkuje byl zvolen pardubický odchovanec Patrik Poulíček, který na sebe navlékl uniformu vojáka. „Jako malý kluk jsem si na vojáky hrál a opravdu jsem trochu snil o tom, že se ze mě stane profesionál. Uvažoval jsem i o tom, že půjdu na Univerzitu obrany, ale nešlo by to skloubit s hokejem, takže z toho nakonec sešlo,“ vzpomíná osmadvacetiletý defenzivní forvard.

Byl to i důvod, proč jste si na focení maskáčovou uniformu vybral?

To vzniklo náhodně, protože Robert Říčka měl úraz s hlavou a nemohl se toho účastnit, takže na mě ta uniforma padla.

Co pro vás osobně taková akce znamená?

Je fajn, že těmto lidem můžeme prokázat nějaký respekt. Všichni jsou pro nás takovými zadními vrátky a starají se o nás. Navíc je to všechno umocněné dobou, kterou aktuálně všichni procházíme. Je dobré ukázat, že nám jejich práce není jedno, a nějakým způsobem jim uvolníme to současné napětí.



Na druhou stranu jste v klubu hlavně kvůli hokeji. Jak hráč vůbec v rozjeté sezoně podobné natáčení a focení, které s ním nesouvisí, bere?

Pro mě to je naopak příjemné odtržení od běžné rutiny. Při natáčení propagačních materiálů byla sranda, já jsem sice trochu stydlivý a chvíli mi trvá, než se do toho dostanu, ale suprově nám to odlehčil Dominik Frodl (v uniformě záchranáře, pozn. red.). Je to takový náš komik, takže jsme si to užili.

Od pondělí se v Česku zase mění opatření, ve hře začíná být i lockdown. Chtěl byste i z tohoto důvodu, aby na slavnostní utkání přišlo co nejvíce fanoušků?

Budeme rádi, když v této těžké době dorazí v co nejvyšším počtu. Všichni chápeme, že to pro nikoho není lehké, ať už finančně nebo psychicky. Doufám, že zase přijde hodně lidí, my se odvděčíme dobrým výkonem a zvedneme jim náladu.

Klidně se ale může stát, že kvůli zrušení PCR testů najednou do arény dorazí třeba o polovinu lidí méně.

To v kabině moc nerozebíráme. Situace se nějakým způsobem vyvíjí a vnímáme to, ale nejsme úplně orientovaní na neustále sledování nákazy a nějakých čísel. Alespoň já se snažím to moc nevyhledávat, i když se mě to samozřejmě každý den dotýká. Především se ale soustředím na svou práci.

Pardubice - Liberec od 17.20 hodin ONLINE

Čeká vás Liberec. Dynamo dvakrát za sebou prohrálo, není cítit drobná nervozita - i vzhledem k vašim ambicím?

Nevím, jestli bych řekl, že jsme nervózní. Určitě jsou od nás oprávněně nějaká očekávání, ale ten mírný tlak si na sebe vytváříme v týmu spíš sami. Zastavit prohry je potřeba, ale hlavně je potřeba obecně zlepšit výkony z poslední doby, protože nebyly dobré. Ale nervozita to není.

Speciálně utkání ve Varech (prohra Dynama 1:4) se vám opravdu nepovedlo. Říkali jste si k němu něco?

Probrali jsme u videa některé situace, ukázali jsme si, jak laxní jsme byli. To se nesmí stávat, ať už je to o přístupu hráčů k zápasu nebo řešení jednotlivých situací přímo na ledě. Musí to být úplně jinak.

Padala slova jako nervozita a tlak. Pořád jste však třetí...

Naše pozice je skvělá, ale zase se jí nechceme nechat ukonejšit. Tlak na výsledky je tu pořád stejný, ale určitě je to lepší než být po patnácti kolech čtrnáctí a bát se sestupu. Těší nás to, mě osobně po těch bídných letech, která jsme tu zažili, moc. Ještě je ale před námi přes půl sezony a čeká nás spousta práce.

Vy jste si v Pardubicích všechny špatné výsledky protrpěl od začátku do konce. Patříte teď v kabině k těm, kteří po prohrách uklidňují situaci, že oproti minulým rokům se vlastně vůbec nic neděje?

Určitě to můžu nějakým způsobem hodnotit, ale vždy záleží na týmovém výkonu. Když prohrajeme zápas, ve kterém jsme byli lepší a „jen“ jsme dostali smolné góly, tak stojí za to si před všechny stoupnout a prostě říct, že se nic nestalo, že je to sport. Ale když vidíme, že náš výkon nebyl vůbec optimální a prohráli jsme, tak si musíme z plných plic říct, že to takhle dál nejde a musíme se zlepšit.

Před naším rozhovorem si vás trenér vyžádal na rozbor přesilovek. Něco se mu nelíbilo, nebo budete naopak žolíkem pro příští zápasy?

Máme situace, které si chceme ukázat a sehrát. Při dnešních možnostech je každý takový mítink skvělý. Vidíte zpětnou vazbu a člověk si tu situaci úplně jinak představí, než když mu to jen někdo vysvětluje na střídačce.