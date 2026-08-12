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Tipsport extraliga 2026/27

Plzeň? Další krok v kariéře. Klub působí velmi profesionálně, říká MacPherson

Petr Pánek
  13:32

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Dylan MacPherson během tréninku hokejistů Plzně. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Novou tváří v defenzivních řadách hokejové Škody je Kanaďan Dylan MacPherson. Koncem dubna podepsal osmadvacetiletý rodák z Redcliffu v Jižní Albertě na západě Čech jednoletou smlouvu s opcí. Poslední tři sezony strávil v rakouském Villachu, kde patřil mezi nejproduktivnější obránce soutěže a průměrně sbíral přes půl bodu na zápas.

V Plzni si od 190 centimetrů vysokého beka slibují důraz v osobních soubojích i zvýšení produktivity v obraně. „Pokud dostanu prostor hrát svůj styl, budu jedině rád,“ poznamenal kanadský obránce.

Proč jste se rozhodl právě pro Plzeň?
Byla to příležitost jít do kvalitnější ligy a lepšího týmu. Plzeň je velmi dobrý klub v České republice a já chtěl zkusit šanci hrát s lepšími hráči. Prostě mi to dávalo smysl, a proto jsem se rozhodl udělat další krok ve své kariéře.

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S kým jste před podpisem smlouvy jednal?
První kontakt byl s Michalem Dvořákem, s ním jsem komunikoval nejvíc. Později jsem mluvil také s trenérem i panem Strakou.

Nedávno jste se připojil k novému klubu. Jaké jsou vaše první dojmy?
Jsou skvělé. Tým i celý klub působí velmi profesionálně. Všechno je dobře organizované a lidé tady tvrdě pracují. Líbí se mi přístup, kdy je na prvním místě práce a až potom zábava. Navíc jsou všichni v klubu velmi ochotní pomoci, hlavně zahraničním hráčům, kteří přijdou do nového prostředí. Jsem za to opravdu vděčný.

Už jste si ochutnal plzeňské pivo?
Samozřejmě, je dobré (úsměv).

Je velkou výhodou, že společně s Lalancettem, Robertsonem a Katicem budete v kabině celkem čtyři Kanaďané?
Je to tak trochu všechno dohromady. S ostatními kluky máme podobné zkušenosti, řešíme stejné otázky a navzájem si můžeme pomáhat. Navíc žena Cartera Robertsona a moje manželka spolu hodně mluví. Je příjemné, že tady mají jedna druhou, zvlášť když je moje paní těhotná. Také v klubu nám se vším pomáhají. Díky tomu je naše adaptace jednodušší a věřím, že to bude prospěšné pro celý tým.

Dylan MacPherson a Carter Robertson na tréninku Plzně.

Kdy čekáte narození potomka?
V září, zrovna v době, kdy začne sezona i Liga mistrů.

Ve Villachu jste patřil mezi produktivní obránce. Bavil jste se už s trenéry o tom, jakou roli byste měl mít v Plzni?
Zatím jsme se soustředili hlavně na hru pět na pět a na týmový systém. To je teď nejdůležitější. Myslím, že o dalších věcech budeme mluvit později, ale v této chvíli je hlavní co nejlépe poznat systém hry.

Na předloktí máte výrazné tetování. Co znamená?
Je to věta, kterou mi říkával dědeček, když jsem byl malý. Myslím si, že se dokonale hodí i k hokeji. Když se něco nepovede nebo se během zápasu pokazí, musíte prostě pokračovat dál. Proto jsem si ji nechal vytetovat.

Při angažmá v Rakousku jste hodně podporoval útok a hrál důrazný hokej. Chcete se stejným způsobem prezentovat i v extralize?
Ano, určitě. Budu se snažit hrát stejným způsobem, ale česká extraliga je kvalitnější než rakouská soutěž, takže uvidíme, jaká bude moje role. Budu se řídit tím, co po mně trenéři budou chtít.

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