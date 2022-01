Volejbalisté Liberce oslavili v pohárovém duelu konec černé série

Ve středu večer Liberečtí porazili doma v odvetě čtvrtfinále Českého poháru Odolenu Vodu 3:1 (-23, 19, 18, 21). Vzhledem k tomu, že v úvodním duelu na palubovce soupeře padli stejným poměrem, musel o postupujícím rozhodnout zlatý tie-break. I ten hráči Dukly zvládli, vyhráli ho 15:12 a účastí v semifinále mají šanci na obhajobu pohárové trofeje z loňského roku.

„Už první set zápasu jsme měli jasně vyhrát, ale zase jsme udělali to, co nás poslední dobou velmi trápí: dvě tři zbytečné chybičky,“ řekl kouč Dukly Petr Brom, jenž na začátku prosince nahradil u týmu dlouholetého kouče Michala Nekolu, který byl po špatném vstupu do sezony odvolán. „Potom jsme se ale do zápasu vrátili a zkrátka to ubojovali. Kluci nevzdali jediný míč a jsem strašně rád, že jsme se dostali mezi poslední čtyři týmy v Českém poháru,“ pochvaloval si Brom.

Jedním z důvodů kýžené liberecké výhry byl i návrat několika hráčů po zranění.

„Byli jsme pod gilotinou, protože jsme prohrávali 0:1 a další set už jsme si ohledně postupu nemohli dovolit prohrát. Byl to týmový výkon a jsem rád, že už konečně mohu po té sérii proher hodnotit výhru,“ říkal spokojený blokař a kapitán Liberce Jakub Veselý.

„Vítězství jsme potřebovali jako sůl. Konečně se nám uzdravili hráči a bylo to dost výrazně vidět. To byl ten klíč, mančaft se zase stabilizoval a vyrovnal. Myslím si, že tato velmi těžká výhra nás pořádně nakopne k dalším úspěchům,“ věří Veselý.

Liberečtí totiž nutně potřebují zabrat i v extralize, kde jsou až desátí. Další duel v ní ale sehrají až 20. ledna v Ústí nad Labem.

Liberecké volejbalistky čeká šlágr extraligy

Ženy Dukly ve čtvrtek zvítězily v pohárové odvetě 3:1 ve Šternberku a po předchozí domácí výhře 3:0 hladce prošly do semifinále.

V sobotu je ale čeká mnohem těžší duel. V utkání 20. kola a velkém hitu extraligy vyzvou z pozice vedoucího celku tabulky v domácí hale od 18 hodin druhý nejlepší tým soutěže KP Brno. Rozdíl mezi oběma celky je šest bodů.