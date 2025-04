Dukla v roli outsidera, nikoli předem poražená. Stačí čtyři výhry v Olomouci...

Takovou jízdu od nich čekal jen málokdo. Jihlavští hokejisté vstupovali do letošního play off Maxa ligy z šesté pozice, bez silných řečí a většího zájmu hokejové veřejnosti...

Když se mluvilo o favoritovi či největším aspirantovi na celkové vítězství v první lize a účast v baráži o extraligu, skloňoval se výhradně vsetínský či zlínský klub. Oba protivníky však nakonec dokázala nenápadná Dukla vyřadit.

„Párkrát už jsem to v minulosti říkal, tady na Dukle se prostě play off umí hrát,“ nechal se slyšet na klubových stránkách jihlavský útočník Tomáš Harkabus, jeden z hrdinů posledního finálového duelu se Zlínem (4:1).

Proto jihlavské A-mužstvo stojí před baráží o postup. A stejně jako na začátku letošního prvoligového play off hokejová veřejnost o Dukle pochybuje. Nevěří, že vrazí mezi elitu.

Na první pohled hraje všechno proti Jihlavě. Na rozdíl od svého soupeře byla v posledních dnech v pořádném zápřahu, spousta jejích hráčů má více či méně vážné šrámy z těžkých soubojů – a hlavně: celá baráž se odehraje na olomouckém ledě.

„Přesto si myslím, že právě to poslední by mohla být pro Duklu výhoda. Jednak má za sebou skvělou sezonu v první lize, navíc už teď je jasné, že na každém utkání bude v hledišti plno. A že to budou vesměs domácí fanoušci? To je úplně jedno. Třeba já, když jsem hrával, vnímal jsem jenom ten řev. Bylo mi fuk, jestli lidi řvou, aby mě povzbudili, nebo naopak aby mi nadávali,“ zavzpomínal na svoji hokejovou kariéru bývalý jihlavský a třebíčský útočník Roman Hlouch, který minulý měsíc oslavil 50. narozeniny.

Cesta vyjde na dvě stovky

Navíc: Olomouc sice není zrovna za rohem, ale cesta po dálnici rychle ubíhá. A Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava chystá na třetí a čtvrtý zápas, tedy na dva „domácí“ duely, autobusový zájezd za 200 korun.

„Vstupenky si zajišťuje každý sám,“ zní dodatek na pozvánce k hromadnému výjezdu. Lístek na stání vyjde na 200 korun, na sezení 230 a 260 korun v závislosti na výběru konkrétního sektoru.

A že jihlavští fanoušci neváhají podstoupit klidně i dalekou cestu za svým týmem dokazuje nejeden příklad z historie. Třeba v roce 2000 naplnili na rozhodující finálové utkání první ligy do Chomutova devět autobusů! Dukla tehdy zápas vyhrála 4:2. „Domácí z toho měli šok. Byli nacpaní v oknech kabiny a nevěřícně kroutili hlavou,“ vzpomínal s úsměvem pan Jiří, jeden z účastníků tehdejšího zájezdu.

Letos hraje fanouškům do karet i to, že baráž zasáhne do Velikonoc. Na internetu si tak stačí vybrat některou z nabízených ubytovacích služeb v okolí stadionu a udělat si ze svátků jara hokejový víkend.

Jihlavská radost po vítězství ve třetím finále proti Zlínu.

Každopádně série se hraje na čtyři vítězství a Dukla je připravena se o extraligovou šanci porvat.

„Dva dny po finále si kluci odpočinuli, ale od pondělka už zase trénujeme. Všichni jsou nadšení, zajímá je přímé srovnání s extraligou,“ prozradil hlavní kouč jihlavského celku Viktor Ujčík.

Ten bude v prvním utkání určitě postrádat Matouše Menšíka, Marcela Štefančíka a třineckého Viktorse Kurbaku. „Naopak Tomáš Čachotský už hrát bude. Je to mladý kluk, který rychle regeneruje,“ uvedl Ujčík s úsměvem na adresu spolehlivého veterána.