Příprava jako břitva, v Jihlavě panovala top atmosféra. Provázely ji ale také incidenty

„Tomáš Čachotský mi před zápasem říkal, že tohle ještě nezažil, a to už tady nějaký pátek hraje,“ zmínil útočník Matouš Menšík na klubových stránkách Dukly rozmluvu s nejstarším spoluhráčem z týmu. „Atmosféra byla výborná, skvělá, od začátku do konce,“ dodal.
A nutno dodat, že výraznou měrou se na kulise podíleli také příznivci Komety. Modro-bílé barvy byly na stadionu pořádně vidět.
„Myslím, že k tomu hodně přispěl i ten krásný stadion, který v Jihlavě stojí. Pokud bude takových arén přibývat, půjde ruku v ruce s tím i skvělá atmosféra,“ prohlásil na stránkách brněnského klubu Kristián Pospíšil, autor dvou gólů.
|
Rulík začal kladenské angažmá výhrou na ledě Liberce, Sparta nestačila na Boleslav
Jenže ne všechno bylo dokonalé. Utkání se totiž hrálo na přípravu místy až příliš tvrdě a emoce postupem času stoupaly na ledě i v hledišti. V sektoru brněnských příznivců se v závěru dokonce objevila i zakázaná pyrotechnika. Zasahovat museli policisté.
„Muže jsme na místě zajistili. Provedenou dechovou zkouškou u něj byla zjištěna přítomnost alkoholu, která u teprve sedmnáctiletého mladíka vykázala hodnotu 1,76 promile alkoholu v dechu,“ prozradila policejní mluvčí Dominika Mrkosová.
Policisté podle ní fanouška následně umístili na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
|
Dobrej hit vždycky potěší, hlásí tvrďák v defenzivě brněnské Komety Nedomlel
„Je podezřelý z přestupkového jednání proti veřejnému pořádku. Stejně tak se budou policisté zabývat okolnostmi, jak se mladík k alkoholu dostal a kdo mu požití alkoholu umožnil,“ dodala.
Tento incident ale nakonec nebyl jediný, řešit museli muži zákona protiprávní jednání ještě u dalších čtyř osob, a to v prostorách před multifunkční arénou.
Na ledě skončil zápas vítězstvím Komety 3:0. Jihlava tak doma v přípravě nevstřelila gól už ve druhém utkání za sebou.