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Tipsport extraliga 2026/27

Příprava jako břitva, v Jihlavě panovala top atmosféra. Provázely ji ale také incidenty

Autor:
  12:26

Fanoušci Komety na přípravném utkání v Jihlavě. | foto: Vít Golda, hc-kometa.cz

Podobnou kulisu, která ve čtvrtek vládla v Horácké aréně, mnohdy nemá ani soutěžní utkání, natož zápasový test. Jihlavští hokejisté hostili v rámci přípravy na Maxa ligu extraligovou brněnskou Kometu a jejich vzájemný souboj sledovalo v hledišti haly přes pět tisíc diváků.

„Tomáš Čachotský mi před zápasem říkal, že tohle ještě nezažil, a to už tady nějaký pátek hraje,“ zmínil útočník Matouš Menšík na klubových stránkách Dukly rozmluvu s nejstarším spoluhráčem z týmu. „Atmosféra byla výborná, skvělá, od začátku do konce,“ dodal.

A nutno dodat, že výraznou měrou se na kulise podíleli také příznivci Komety. Modro-bílé barvy byly na stadionu pořádně vidět.

„Myslím, že k tomu hodně přispěl i ten krásný stadion, který v Jihlavě stojí. Pokud bude takových arén přibývat, půjde ruku v ruce s tím i skvělá atmosféra,“ prohlásil na stránkách brněnského klubu Kristián Pospíšil, autor dvou gólů.

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Jenže ne všechno bylo dokonalé. Utkání se totiž hrálo na přípravu místy až příliš tvrdě a emoce postupem času stoupaly na ledě i v hledišti. V sektoru brněnských příznivců se v závěru dokonce objevila i zakázaná pyrotechnika. Zasahovat museli policisté.

„Muže jsme na místě zajistili. Provedenou dechovou zkouškou u něj byla zjištěna přítomnost alkoholu, která u teprve sedmnáctiletého mladíka vykázala hodnotu 1,76 promile alkoholu v dechu,“ prozradila policejní mluvčí Dominika Mrkosová.

Policisté podle ní fanouška následně umístili na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

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„Je podezřelý z přestupkového jednání proti veřejnému pořádku. Stejně tak se budou policisté zabývat okolnostmi, jak se mladík k alkoholu dostal a kdo mu požití alkoholu umožnil,“ dodala.

Tento incident ale nakonec nebyl jediný, řešit museli muži zákona protiprávní jednání ještě u dalších čtyř osob, a to v prostorách před multifunkční arénou.

Na ledě skončil zápas vítězstvím Komety 3:0. Jihlava tak doma v přípravě nevstřelila gól už ve druhém utkání za sebou.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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