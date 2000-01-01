Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných hokejových adresách sáhli po nových prvcích. Redakce iDNES.cz pro vás připravila kompletní přehled.
Autor: X / BYD Energie Karlovy Vary
Stejně jako v minulé sezoně vsadily Karlovy Vary na černou domácí sadu. Změnou je čistší design s menším počtem rušivých prvků. Vzhledem ke změně názvu klubu dominuje na přední straně logo automobilky BYD, nového generálního partnera, které doplňuje klubové E.
Autor: X / BYD Energie Karlovy Vary
Unikátní záležitostí je pak detail, který vynikne po zhasnutí světel. Vybrané prvky na dresu totiž ve tmě využívají svítící efekt.
Autor: X / BYD Energie Karlovy Vary
Neobvyklý svítivý prvek dresů budou Vary využívat také při zápasové show. Změna nastala také u čísel, která mají být lépe čitelná pro diváky v hale i u televizních obrazovek.
Autor: X / BYD Energie Karlovy Vary
Venkovní sada Západočechů je pro tento extraligový ročník bílá. S ní chtějí navázat na vydařené play off, kdy v této barvě nastupovali do venkovních zápasů a vybojovali bronz.
Autor: X / BYD Energie Karlovy Vary
Kladenské barvy zůstávají tradiční: doma v modrém, na stadionech soupeřů v bílém. Tým představil nové dresy ve formátu únikové hry, na více než týden je ukryl do zamčeného kontejneru před stadionem.
Autor: Rytíři Kladno
Hra začala 26. srpna, fanoušci hledali indicie po městě i na sociálních sítích a snažili se do terminálu zadat správný čtyřmístný kód. Soutěž doprovázel živý přenos, vyvrcholení přišlo během přípravného duelu se Spartou, finalisté se o přestávkách snažili kontejner otevřít.
Autor: Rytíři Kladno
Základem designu je část klubového loga, která tvoří hlavní linii dresu. Doplňuje ji neonový efekt, ten odkazuje na současnou vizuální identitu Rytířů.
Autor: Rytíři Kladno
Hradec nechal během letní přestávky o designu dresů hlasovat fanoušky, kteří vybírali ze tří finálních variant. Nakonec vyhrála varianta, co se velice podobá té z předchozího ročníku.
Autor: Mountfield HK
Doma bude Hradec nastupovat v černé sadě, venku v bílé. A ústřední motiv dresů? Grafické znázornění soutoku Labe a Orlice, které se objevuje na límci, bocích a v dolní části.
Autor: Mountfield HK
Mladoboleslavským dresům tradičně dominuje logo generálního partnera Škoda Auto. Najdete ho na přední straně, naopak klubový znak je schovaný na tentokrát černě zbarvených ramenou.
Autor: BK Mladá Boleslav
Barvy se nemění, doma bude hrát třináctý tým minulého ročníku v zeleném, venku v bílém. Klub dresy představil na předsezonní autogramiádě pro fanoušky.
Autor: BK Mladá Boleslav
Dominantní logo Škody najdete také u plzeňských dresů. Na rozdíl od Boleslavi je přední strana více zaplněná, v horní části tak najdete klubový znak i číslo hráče.
Autor: X / HC Škoda Plzeň
Západočeši sáhli ke změně, domácí sada bude mít v nové sezoně modrou barvu.
Autor: X / HC Škoda Plzeň
Venkovní plzeňská sada je pak v bílé barvě, na které je stejně jako u modré varianty patrný pruhovaný vzor.
Autor: X / HC Škoda Plzeň
S těmito dresy se Plzeň pokusí zopakovat vydařenou základní část, ve které skončila druhá. Ve čtvrtfinále pak nestačila na Spartu v sedmi duelech.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Hned tři sady si pro další extraligový ročník připravila Sparta. Mají moderním způsobem symbolizovat propojení minulosti a současnosti.
Autor: Honza Zirovnicky
Tradiční rudou a bílou sadu doplňuje varianta, kde dominuje černá. Ta odkazuje na dobu staré Štvanice.
Autor: HC Sparta Praha
Vzhledem i ke třetí sadě doznala změn barva sparťanského loga. Zatímco v minulé sezoně mělo na rudé variantě bílou barvu, tentokrát je písmeno S v černé. Bílý znak pak naopak najdete na třetí sadě.
Autor: HC Sparta Praha
Rudé S pak tradičně dominuje na bílé variantě dresů.
Autor: HC Sparta Praha
Pardubické dresy každoročně poutají pozornost, může za to především počet reklam. Ty ani tentokrát nechybí ve výrazném zastoupení, ale se zbytkem už jsou barevně sladěné.
Autor: HC Dynamo Pardubice
A to nejen na červené domácí sadě, ale oproti předchozímu ročníku i na venkovních bílých dresech, které už nepůsobí tak křiklavým dojmem.
Autor: HC Dynamo Pardubice
Také Liberec vsadil na čistší variantu. Domácí bílou sadu tak doplňuje tmavý pruh na rukávech a pouze světlejší tenké linie.
Autor: Bílí Tygři Liberec
Pruh na rukávech a tenké světle modré linie také najdete na venkovní tmavě modré variantě. U obou sad se rovněž objevují čísla na rukávech.
Autor: Bílí Tygři Liberec
Obhájce stříbra sáhl ke změně. Zatímco v minulé sezoně nastupovali před vlastními fanoušky v bílém, tentokrát přechází na červenou.
Autor: X / HC Oceláři Třinec
Design dresů se nijak zvlášť nemění. Oceláři opět sází na jednoduchost a čistotu, na první pohled si opět všimnete draka z klubového loga.
Autor: HC Oceláři Třinec
Daniel Voženílek, jedna z letních posil, v novém dresu třineckých hokejistů.
Autor: X / HC Oceláři Třinec
České Budějovice pokračují ve dvou tradičních barvách dresů. Jednou z nich je žlutá sada, na které najdeme klubové logo v modrém odstínu.
Autor: ČTK
Změny však nastaly u modré varianty, a to konkrétně v odstínu. Fanoušci si totiž během června odhlasovali světlejší verzi, která nebude pouze na trikotech, ale v celém kompletu.
Autor: ČTK
S dresy zapózoval i nový kapitán Tomáš Kundrátek. Žlutá verze bude v sezoně pro Jihočechy domácí.
Autor: ČTK
Přední strana obou variant českobudějovických dresů.
Autor: X / Banes Motor České Budějovice
Zadní strana obou variant českobudějovických dresů. Zde je patrný také nově zvolený font pro jmenovky a čísla.
Autor: X / Banes Motor České Budějovice
Vítkovice se i nadále drží modré a bílé varianty dresů. V modrých budou nastupovat v domácích duelech, v bílé pak na venkovních stadionech.
Autor: Facebook / HC Vítkovice Ridera
Na přední a poměrně čisté straně dominuje v obou případech klubové logo, jež je rovněž v kombinaci modré a bílé.
Autor: Facebook / HC Vítkovice Ridera
Venkovní bílé dresy vítkovických hokejistů pro nadcházející sezonu.
Autor: Facebook / HC Vítkovice Ridera
Po dvou letech se na dresy vrací Rytíř Vítek. U obou sad ho najdete na ramenou.
Autor: Facebook / HC Vítkovice Ridera
Tradiční barevnou kombinaci si ponechali také v Olomouci, i nadále tak Hanáci budou nosit červené a bílé dresy.
Autor: X / HC Olomouc
Zadní strana olomouckých dresů nabízí výrazně velká a dobře čitelná jména i čísla hráčů.
Autor: X / HC Olomouc
Na přední straně dominuje klubové logo, ve spodní části je pak zajímavý prvek v podobě siluety Olomouce.
Autor: X / HC Olomouc
Žluté a černé. Dresy Litvínova ctí tradiční kombinaci i pro nadcházející ročník, dominantou jsou pruhy v klubových barvách, které najdete na rukávech i na spodní části.
Autor: HC Verva Litvínov
Na přední stranu se po delší době vrátilo menší číslo hráčů, které v horní části doplňuje klubové logo.
Autor: HC Verva Litvínov
Také v této sezoně je dominantou dresu logo generálního partnera, tedy petrochemické společnosti Orlen.
Autor: HC Verva Litvínov
Jmenovky hráčů i velká čísla jsou na dresech precizně vyšitá. Stejně jako logo na přední straně.
Autor: HC Verva Litvínov
Kometa odhalila nové dresy až jako poslední ze všech extraligových klubů. K představení došlo přímo před fanoušky na náměstí Svobody v centru Brna.
Autor: Vít Golda / HC Kometa Brno
Příliš nepřekvapí, že i do další sezony jde brněnský celek s bílou a modrou sadou dresů.
Autor: Vít Golda / HC Kometa Brno
Trikot prošel grafickou úpravou. Místo tmavšího odstínu je na modré variantě nyní barva světlejší a zářivější. Dres navíc není jednolitý, ale je na celé ploše doplněn vzorem.
Autor: Vít Golda / HC Kometa Brno
Změna nastala také na zadní straně. Jména hráčů jsou nově na černém podkladu, černá barva také lemuje čísla hráčů.
Autor: Vít Golda / HC Kometa Brno
Černý podklad pod jmény i lemování čísel najdeme i u bílé verze brněnských dresů.
Autor: Vít Golda / HC Kometa Brno
Oproti tmavé sadě je pak bílá varianta bez výraznějšího vzoru.
Autor: Vít Golda / HC Kometa Brno