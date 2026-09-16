OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

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2. kolo
3. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Sparta PrahaSparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4.
|Rytíři KladnoKladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11.
|HC Kometa BrnoKometa
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14.
|HC OlomoucOlomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.
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