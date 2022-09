Simon: Nároďák je nejvíc, ale odjet z mistrovství světa bylo nejlepší řešení

„Chyběla mi, cítím z toho rozhodnutí vnitřní klid,“ říká Dominik Simon v rozhovoru pro iDNES Premium.

Ještě jste ale mohl zabojovat o místo v Pittsburghu.

Máte pravdu, za sedm let jsem si v NHL vybudoval nějakou pozici a jméno, říkal jsem si, že ještě nechci odcházet. Dokonce jsem dostal nabídku smlouvy od jiného klubu, ne jen na zkoušku. Ale nezareagoval jsem dostatečně rychle, protože jsem potřeboval čas na rozmyšlenou, co vůbec chci dělat. A teď jsem rád, že se to stalo, protože jak šel čas, ujistil jsem se, že nejvíc chci být doma.