Kolaps, závěr s Kladnem jsme vůbec nezvládli, hlesl plzeňský Simon

Závěr třetí části měli výhodu přesilové hry, plánovali utkání za stavu 3:3 překlopit na svojí stranu. Jenže po vyhození soupeře si explzeňský forvard Petr Straka dojel puk, kterého si nikdo z domácích nevšímal a tři sekundy před koncem vystřelil Rytířům všechny body.

„Je to kolaps a musíme z něj ponaučit. Odehráli jsme zápas s blbým koncem, to nám morálně nepomůže. Bude na nás, abychom se dali dohromady a šli do dalšího utkání s čistou hlavou,“ říkal po utkání třicetiletý Simon.

Plzeň se zapsala i do historických tabulek, inkasovala nejpozdnější gól v početní výhodě v historii nejvyšší české soutěže...

Dokážete si vysvětlit, co se v závěru stalo?

Sešlo se asi víc věcí, nedokážu si to vysvětlit. Všechny síly jsme vrhli do útoku a chtěli rozhodnout. Možná jsme počítali i s tím, že hosté už po vyhození nebudou mít čas na zakončení. Je to velká chyba, která nás stála minimálně bod.

Zažil jste někdy takový konec utkání?

Nevzpomínám si, každopádně prohrát tímto způsobem byl pro nás šok. Určitě v závěrech utkání padají branky, ale většinou se prosadí tým, který má tlak. My poslední minutu měli přesilovku a chtěli dát vítěznou branku. Bohužel jsme to vůbec nezvládli.

Probírali jste pak ten okamžik v šatně?

Padlo o tom nějaké slovo, ale myslím, že ještě bude čas na bližší rozbor s trenéry. Odehráli jsme vyrovnaný zápas, v některých fázích byli i lepší. O to víc nás ten závěr mrzí.

Brankář Kladna Adam Brízgala se snaží zastavit šanci Plzně.

Po parádní spolupráci jste ve třetí části srovnal na 3:3. To byla akce do Zlaté helmy, souhlasíte?

Ano, kombinace to byla pěkná. Kluci to skvěle sehráli a velký kredit pro ně. Na mně už bylo jen uklidit puk do odkryté brány.

Nyní vás čekají tři utkání na ledě soupeřů, kde se vám zatím daří víc než v domácím prostředí. Je to tím, že nejste pod takovým tlakem?

Zřejmě to tak bude. Když hrajeme venku, jsme víc uvolnění. Dosud se nám na cizích hřištích celkem dařilo, na což budeme chtít navázat. Po tom nešťastném zápase s Kladnem to pro nás bude výzva, se kterou si snad poradíme.