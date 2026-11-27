A ne nějak ledajaký.
Jednak to bylo v zápase s Třincem, jasným lídrem soutěže, čímž přispěl k příjemnému bodovému zisku (3:4P), a jednak zaujal způsob, jakým puk do branky třineckého gólmana Mazance dostal.
Povedenou akci celého útoku totiž zakončil nádhernou kličkou, za kterou by se nemusel stydět ani mnohem zkušenější borec.
„Skákal jsem na led ze střídačky a po pěkné akci mi Radek Pilař krásně přihrál před branku. Viděl jsem, že gólman jde do protipohybu, tak jsem si puk stáhl a mohl ho zasunout do prázdné branky,“ popsal Dominik Pavlík svůj gól, kterým v zápase s Třincem snížil na 1:2.
Duel nakonec skončil v základní hrací době 3:3 a v prodloužení sice byli úspěšnější hosté, ale Pavlíkův gól pomohl k zisku cenného bodu.
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Stejný moment, jeden správný verdikt. Gól Pavlíka platil právem, Černochův měl taky
Čerstvý extraligový střelec v této sezoně září hlavně v hradecké juniorce. V ní zatím zapisuje v průměru jeden kanadský bod za zápas, nyní přidal první zápis i mezi seniory.
„Byla to euforie, každý si první gól v extralize pamatuje. Kluci mi gratulovali, ale určitě by bylo lepší, kdyby to bylo s výhrou,“ poznamenal střelec, jenž hned ocenil pomoc spoluhráčů: „Radek Pilař mi nádherně přihrál a pak ještě schytal nepříjemný hit, Já díky tomu mohl takhle zakončit.“
Pavlík se o místo v prvním týmu Mountfieldu pere už od začátku sezony. Se zkušenostmi z Finska a Kanady, kde strávil rok a půl, naskočil do osmi zápasů v přípravě a v září i do dvou extraligových duelů. V obou – v Pardubicích i nad Libercem – Mountfield vyhrál, ale na další extraligový zápas si musel počkat až s Třincem.
„S áčkem už delší dobu trénuji. V poslední době to už vypadalo, že nastoupím ve chvíli, kdy bude někdo zraněný. Ten pak ale na poslední chvíli naskočil, takže to vyšlo až teď,“ popsal svoji cestu ke třetímu extraligovému startu devatenáctiletý rodák z Trutnova.
A jak se mu hrálo proti aktuálně nejlepšímu týmu soutěže? „Skok oproti juniorce je velký, ale myslím si, že jsem na to byl dobře připravený,“ uvedl.
Utkání s Třincem, na které Hradečtí naváží v pátek proti Olomouci, se pro ně nevyvíjelo dobře. Nakonec ale sahali po větším bodovém zisku, než jaký si nakonec do tabulky připsali.
„Věřil jsem, že to úplně obrátíme a vyhrajeme. Měl jsem šanci jak v závěru základní hrací doby, tak v prodloužení, kdy šlo o druhý bod,“ uvedl Dominik Pavlík. Nevyšlo to.
Dostane brzy další šanci?