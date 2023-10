Plzeňský brankář Pavlát: Čekali jsme zápas o jednom gólů, což se potvrdilo

Dominiku, konečně přišlo vítězství. Je to pro vás velká úleva?

Měli jsme špatnou sérii a chtěli ji zlomit. Očekávali jsme zápas, který může být o jednom gólu a to se také potvrdilo. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Hodně nám pomohli skvělí diváci, kteří na nás nezanevřeli. Dnes byli zase vynikající po celý zápas a za jejich podporu jim patří obrovský kredit.

Panovala před utkáním v kabině hodně nervózní atmosféra?

Není nic příjemného, když prohráváte zápasy o jednu branku. My jsme si řekli, že do toho utkání musíme jít s čistou hlavou, nepřemýšlet, co bylo před tím a prostě to doma nějak urvat.

V čem vidíte rozdíl oproti minulým zápasům?

Myslím, že jsme nedělali tolik chyb, hráli zodpovědně zezadu. Pořád jsme věřili, že ten jeden gól dáme a dotáhneme to do vítězného konce.

Jsou zápasy o jedné brance pro gólmana těžší?

Já jsem šel do zápasu nastavený tak, jako by se hrál rozhodující duel play off. Věděli jsme, že musíme vyhrát za každou cenu a nakonec jsme také byli o ten jeden gól šťastnější.

Pomůže taková výhra týmu hlavně psychicky?

Nebyli jsme v nejlepším rozpoložení a tohle vítězství nám tedy určitě pomůže. Každá výhra se počítá a v naší situaci má dvojnásobnou cenu.

Závěr zápasu byl hodně divoký, jak jste to viděl z branky?

V poslední minutě se mi tam zastavil puk se štěstím o brusli. V předchozích zápasech jsme toho štěstí moc neměli a je dobře, že se to teď přetočilo také na naší stranu.

Je výhoda, že už ve čtvrtek vás čeká další domácí zápas s Brnem?

Výhoda je hlavně v tom, že nemusíme cestovat a můžeme se připravovat doma. Doufám, že nás zase přijde podpořit spousta fanoušků a my utkání zvládneme.