Velká posila pro Spartu, přichází bek Mašín. Byla to pro mě první volba, hlásí

Ještě na začátku května bojoval o nominaci na domácí mistrovství světa. Nakonec byl mezi čtyřmi obránci, kteří se do finálního výběru těsně nevešli. Už jen to vypovídá, o jak zásadní podpis se pro Spartu jedná.

„Dostali jsme se do složité situace, několik našich beků je aktuálně na marodce. Zároveň jsme hledali obránce v produktivním věku, který by zapadl do našeho systému. Dominik splňuje naše představy moderního, bruslivého obránce,“ říká pro klubový web sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.

Dominik Mašín (uprostřed) poznává na tréninku nové spoluhráče. Vlevo Filip Chlapík, vpravo Valtteri Kemiläinen.

Mašín strávil poslední tři sezony ve Finsku, kde v uplynulém ročníku zaznamenal bodové maximum (16). Předtím působil v ruském Chabarovsku, kam se přesunul v roce 2020 poté, co se čtyři roky na farmě snažil probojovat do áčka Tampy.

Zkušený obránce je pátou sparťanskou posilou. Přidává se k bekům Valtterimu Kemiläinenovi s Nino Tomovem a útočníkům Tomáši Hykovi a Miikkovi Salomäkimu.

„Sparta je jeden z nejlepších týmů v Evropě. Navíc má skvělé zázemí a žít v Praze je opravdu skvělé. Koukal jsem na každý zápas Sparty v play off, dost jsem sledoval i základní část. Prahu znám, to také hodně rozhodovalo. Pro mě s přítelkyní je to domov,“ popsal Mašín.

Pražané mají za sebou už dva zápasy Ligy mistrů. Nejdříve prohráli 1:2 na nájezdy s finskou Tapparou, následně si poradili s maďarským Fehérvárem (5:2). Výjezdu do britského Sheffieldu a německého Berlína by se už měl zúčastnit také Mašín.