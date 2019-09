Lakatoš nešetřil své bývalé spoluhráče. Takový je můj styl, řekl

„Musíme jít s hlavami nahoru, protože v neděli nás čeká další zápas a na tohle musíme zapomenout. Stalo se, nedotáhli jsme to za tři body, ale každý bod je dobrý,“ prohlásil 22letý útočník.

Proč jste to nedotáhli?

Udělali jsme tam pár menších chyb a soupeř to dokázal potrestat. Nic jiného v tom není. Když pustíte takového soupeře a hráče k šancím, tak je dají. Bohužel, nepohlídali jsme si to, stalo se pár chyb a inkasovali jsme.

Nechali jste se unést hrou nahoru dolů?

Je to strašně těžké, oni začali hodně lítat a otevřeli to. Místo toho, abychom hráli naši hru a drželi náš systém, tak jsme chtěli lítat s nimi a bohužel nevyšlo to.

Jaký byl pro vás osobně zápas s Libercem?

Užil jsem si to, viděl jsem kluky po dlouhé době jako soupeře, ale moc bych se nad tím nepozastavoval. Teď jsem tady, zpátky se nekoukám.

Ale pár soubojů jste si vychutnal.

Každý zápas to takhle mám, mně je jedno, proti komu stojím.

V nájezdu jste zkusil blafák, který těsně nevyšel. Co bylo špatně?

Udělal jsem to tak, jak jsem chtěl, jak jsem si to plánoval, gólman celou dobu stál, já jsem to chtěl naznačit, potáhnout puk, ale potáhl ho málo. Kdybych vydržel půl vteřinky, zasouvám to do prázdné, škoda, bohužel, nedal jsem a prohráli jsme.

Co říkáte gestu spoluhráče Petra Šidlíka, který odvolal odpískaný faul?

To k hokeji patří. Je to fair play, je to výborné gesto, moc si toho cením a myslím, že i všichni chlapi v kabině.

Jak byste zhodnotil rozjezd vítkovické sezony?

V úterý jsme hráli s Třincem, teď s Libercem, máme z těch zápasů 4 body, což je paráda. Devadesát procent lidí si myslelo, že neuhrajeme ani bod, a my jsme sami sobě dokázali, že můžeme hrát s jakýmkoliv soupeřem. A toho se musíme držet, protože nás čeká dlouhá a těžká sezona.

Povzbudí váš mladý tým, že ze čtyř zápasů má 8 bodů?

Výsledky nám dodají zdravé sebevědomí a sílu. Víme, že se dokážeme stmelit, bodovat a porážet takové soupeře.