Ve Finsku se trápil, v extralize řádí. Proč živel Lakatoš opět ožil

Jeho pravý biceps zdobí data narození jeho nejbližších. „Máma, táta a ségra,“ zahledí se Dominik Lakatoš na vytetované číslice. „Syna tam ještě nemám. Pro něj chystám extra velké místo.“ Přitom by si možná měl pospíšit. Malý Dominik poprvé navštívil tátu v zaměstnání a ten se hned blýskl extraligovým hattrickem. „Nevěděl jsem, že to bude takhle emotivní,“ rozplývá se hokejový útočník Vítkovic. „Klukovi je rok, ještě z toho nemá rozum, ale je úžasný pocit, když dám gól a on může slyšet, jak lidi skandují moje jméno.“